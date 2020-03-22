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Украина продала в Испанию 100 тысяч масок по 2 гривни за штуку: Нефьодов говорит, что все легально
В начале марта, когда в Украине уже были зафиксированы случаи заражения и смерти от коронавируса, в Испанию поступила огромная партия украинских медицинских масок. Кадры разгрузки респираторов из Украины, которых не хватает даже для украинских медиков, показали по испанскому телевидению.
Отметим, Украина поставила в Мадрид 100 тысяч масок по цене 2 гривни за штуку,
Информацию об этом подтвердил на своей странице в Facebook глава Гостаможслужбы Макс Нефьодов. По его словам, это был легальный экспорт, предпринимателям запрета не было.
Нефьодов подтвердил, что в феврале текущего года экспорт средств индивидуальной защиты (масок и респираторов) несколько вырос, но «точно не распродали все склады».
Он также добавил, что после запрета Новая таможня вместе с правоохранителями остановила более 260 тысяч штук масок на границе.
Подписчики главного таможенника не вняли его аргументам и считают, что это преступление — вывозить защитные средства, когда в стране беда.
Напомним, в Украине во время карантина необходимо носить защитные маски. Их практически нет ни в одной аптеке. Кое-где можно купить, но цены заоблачные, самая минимальная — 25 гривен за штуку.
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