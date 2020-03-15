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"Какой-то космос": сеть впечатлили цены на медицинские маски в киевском супермаркете

9:35 15 марта 2020 765
«Какой-то космос»: сеть впечатлили цены на медицинские маски в киевском супермаркете
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты сеть возмутило фото из украинского супермаркета, который продает обычные медицинские маски по …1200 гривен за 50 единиц.

Его автор — Юрий Бауман попросил о репосте и сообщил, что сделал фото специально для представителей Антимонопольного комитета.

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.

Другие вспомнили обещания президента Зеленского «поговорить» с руководителями аптечных сетей о доступности цен на маски, а также сообщили, что в регионах масок нет и по завышенной цене.

Напомним, ранее стало известно о дефиците защитных костюмов и тест-систем в больнице Радомышля — на родине первой жертвы коронавируса в Украине.

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"Какой-то космос": сеть впечатлили цены на медицинские маски в киевском супермаркете

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