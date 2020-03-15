Общество и люди

"Какой-то космос": сеть впечатлили цены на медицинские маски в киевском супермаркете

На фоне новостей о попытках вывоза из Украины средств индивидуальной защиты сеть возмутило фото из украинского супермаркета, который продает обычные медицинские маски по …1200 гривен за 50 единиц.

Его автор — Юрий Бауман попросил о репосте и сообщил, что сделал фото специально для представителей Антимонопольного комитета.

В комментариях пользователи соцсети не сдерживали возмущения, называя цены космическими, а один даже подсчитал, что при такой цене упаковки одна маска стоит 24 гривни.

Другие вспомнили обещания президента Зеленского «поговорить» с руководителями аптечных сетей о доступности цен на маски, а также сообщили, что в регионах масок нет и по завышенной цене.

Напомним, ранее стало известно о дефиците защитных костюмов и тест-систем в больнице Радомышля — на родине первой жертвы коронавируса в Украине.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter