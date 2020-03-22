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В Черновцах "почти вылечился" еще один заболевший коронавирусом
Вслед за пациентом из Черновцов, полностью выздоровевшим после коронавирусной болезни, есть и второй случай, внушающий оптимизм. У «пациента номер два» из Черновицкой области анализ на коронавирус показал отрицательный результат.
Пока говорить о полном излечении рано — необходим повторный тест на COVID-19 и повторный отрицательный результат.
«Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. И если будет отрицательный результат на COVID-19, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни», — рассказала Укринформу зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
Напомним, в Черновицкой области пациент № 1 с коронавирусом заболел 1 марта после возвращения из Италии, а выздоровевшим считается с 20 марта. Диагноз второму пациенту в инфекционной больнице Черновцов подтвердили 12 марта.
Всего в Украине подтверждены 47 случаев заражения коронавирусом. Пока выздоровел лишь один пациент.
Фото Чернівецька обласна державна адміністрація/Facebook
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