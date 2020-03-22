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Украина

Видео избиения кашляющего пассажира в львовском автобусе оказалось фейком

21:54 22 марта 2020 300
автобус
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Служба безопасности Украины развенчала фейк об избиении в автобусе во Львове кашляющего пассажира на фоне паники из-за коронавируса. В СБУ говорят, что драка в автобусе действительно была, но с коронавирусом инцидент не связан, и случился конфликт раньше, чем началась вспышка заболевания.

«Киберспециалисты установили, что данный конфликт на самом деле был зафиксирован значительно раньше и никак не связан с коронавирусом (хоть и не красит участников ситуации). Сотрудники СБУ принимают меры, чтобы установить и привлечь к ответственности лиц, которые сознательно распространяют лживую информацию», — говорится в заявлении Службы безопасности.

Также в СБУ выяснили, что для раскрутки видео использовались «боты», в том числе пророссийские. «Аномальное „вирусное“ распространение материала указывает на привлечение „ботоферм“ для дестабилизации ситуации», — считают в СБУ.

Напомним, ранее был опровергнут активно распространявшийся фейк о готовых к вылету вертолетах с дезинфекторами и предстоящей противовирусной обработке городов с воздуха. Кроме того, ищут распространителей фейка о якобы заражении коронавирусом пяти украинцев в феврале 2020 года.

Фото leopolis. news

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