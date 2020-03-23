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У Харви Вайнштейна обнаружили коронавирус
В воскресенье, 22 марта, стало известно, что скандально знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн помещен в тюремный изолятор — у него обнаружили коронавирус! В четверг, 19 марта, ему исполнилось 68 лет. Неделей раньше его доставили в тюрьму Венде в Западном Нью-Йорке. Именно здесь Вайнштейн должен отбывать свое наказание — 23 года тюрьмы за преступления сексуального характера, включая изнасилования.
Как уже сообщали «ФАКТЫ», судебный процесс над бывшим продюсером проходил в Нью-Йорке и привлек огромное внимание СМИ и общественности. Обвинения против Вайнштейна впервые были выдвинуты в октябре 2017 года. Список женщин, которые утверждают, что Харви либо изнасиловал их, либо домогался, огромен и включает в себя имена кинозвезд Гвинет Пэлтроу, Саллмы Хайек, Анджелины Джоли. Эшли Джадд, Розанны Аркетт, Азии Ардженто, Умы Турман. Однако прокуратура Нью-Йорка довела до суда лишь четыре случая.
В ходе судебного процесса Вайнштейн находился под арестом в другой тюрьме. После вынесения вердикта присяжных ему стало плохо. Харви отвезли в больницу, где в последствии он перенес операцию на сердце. На объявлении приговора судьи он присутствовал.
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Пока не ясно, где именно заразился коронавирусом Вайнштейн. Как пишет Niagara Gazette, в изолятор с положительным результатом теста на COVID-19 отправлен еще один заключенный. На условиях анонимности представители исправительной системы штата Нью-Йорка сообщили изданию, что, по их мнению, в Венде Вайнштейн уже прибыл с вирусом. Они полагают, что он мог заразиться в либо в тюрьме на острове Рикерс, либо в больнице, где находился недавно. Если их предположение верно, это значительно усложняет ситуацию. Тогда тестировать на коронавирус придется весь медперсонал больницы, пациентов, которые там находились в одно время с Вайнштейном, персонал и заключенных тюрьмы на острове Рикерс, наконец, всех, кто находился зале суда, когда продюсеру оглашался приговор! При этом известно, что у трех офицеров исправительных учреждений штата Нью-Йорк уже выявлен COVID-19.
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