Украина

Украинцев могут оставить из-за коронавируса без налички: что об этом известно

Внедряющий на время карантина систему антикризисных мер, Национальный банк Украины предложил перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие выплаты в безналичную форму.

Об этом говорится в письме регулятора о режиме работы банков в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса, сообщает пресс-служба НБУ.

В письме отмечается, что Национальный банк с этой целью обратится к Кабинету министров Украины и органам местного самоуправления.

НБУ предлагает «перевод всех организаций, предприятий, физических лиц — получателей денежной помощи и т. п. из средств государственного и местных бюджетов — на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций на выплату исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками».

Как известно, НБУ уже обязал банки закрыть большинство отделений на время карантина из-за коронавируса. Согласно письму регулятора от 22 марта 2020 года, банковские учреждения обязаны «определять перечень опорных отделений, работа которых продолжается во время карантина, и закрывать неключевые отделения с учетом необходимости обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов».

Напомним, что заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавирус.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Национальный банк предложил банкам временно воздержаться от распределения прибыли через выплату дивидендов как минимум до июля 2020 года. По мнению руководства регулятора, это необходимо для того, чтобы финучреждения имели дополнительный запас прочности. Со своей стороны НБУ обещает отсрочить выездные проверки и стресс-тестирование банков.

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