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Деньги

Доллар и евро подешевели: курс валют на 23 марта

9:44 23 марта 2020 359
доллар
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Курсы основных валют от НБУ впервые снизились, начиная с 5 марта. На понедельник, 23 марта Нацбанк установил курс гривни к доллару на отметке 27,73 UAH/USD (20 марта — 27,80 UAH/USD).

Официальный курс евро «просел» еще ощутимее. 23 марта НБУ установил курс на уровне 29,63 UAH/EUR, опустив его с отметки 30,09 UAH/EUR.

В коммерческих банках курс доллара снижаться не спешит, пока что изменились лишь курсы покупки. Американскую валюту предлагают в среднем по 28,0 грн/доллар, покупают по 27,2 грн/доллар. Продать евро банки готовы по 30,2 UAH/EUR, выкупить — по 29,0 UAH/EUR.

Напомним, экономист Александр Савченко в интервью «ФАКТАМ» прогнозировал, что если НБУ и дальше будет сжигать резервы ради стабильной гривни, то результат будет прямо противоположным: курс вырастет до 30 грн за доллар.

Специалисты валютного рынка оправдывают нынешний курс сложной ситуацией в мировой экономике. Об этом в статье «Евро уже стоит больше 30 гривен, а доллар — 28 гривен: что будет дальше».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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