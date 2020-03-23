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Иконы не целуем: священник ПЦУ рассказал, как во время карантина идут службы в храмах
Священник ПЦУ из Полтавы и известный блогер Александр Дедюхин рассказал, что в их храме действуют ограничения, введенные Православной церковью Украины — количество прихожан на службе ограничено, они причащаются из одноразовой посуды и не целуют святыни.
Об этом Александр Дедюхин пишет в социальных сетях, проиллюстрировав пост своим фото в облачении и противогазе.
«В Китае основными очагами распространения короновируса являлись рынки. В Южной Корее — религиозная секта. В Италии — бары и рестораны. В Иране — мечети, двери которых облизывали фанатики. Такие вот достаточно характерные места заражения. В принципе, у нас наверняка этими самыми массовыми местами заражения будут (а скорее всего уже есть, ибо статистики нет) магазины и супермаркеты. Будут ли в Украине храмы очагами распространения заразы — вряд ли, если последуют рекомендациям Синода», — пишет Дедюхин и добавляет: «Напомню, мы проводим богослужения с очень ограниченным количеством людей, совершенно не целуем святыни и причащаемся из одноразовой посуды, постоянно дезинфицируем и кварцуем храм. Соблюдать правила гигиены еще Моисей учил. Почитайте Пятикнижие — там и частое омовение, и лопатка на поясе, дабы какашки зарывать, и контроль со стороны священников за чистотой предписан».
По его словам, храм, несмотря на отсутствие массовых богослужений открыт. А верующие могут причаститься индивидуально, с соблюдением всех необходимых мер защиты.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекращение в подчиненных ему епархиях всех церковных служб и религиозных мероприятий до конца марта в связи с пандемией.
Тем временем в столичной Киево-Печерской лавре, где проводит богослужения церковь Московского патриархата, заявляли, что «страшна не эпидемия вируса, а грех, который губит душу», призывая верующих ходить в храм, причащаться и причащать детей.
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