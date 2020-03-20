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ПЦУ ввела ограничения для верующих: сколько человек будет допускаться на богослужения
Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) запретил храмам проводить богослужения, в которых участвует более 10 человек, — это связано с пандемией коронавируса.
Как сообщает пресс-служба ПЦУ, Священный Синод предписывает проводить только богослужения, в которых участвует не более 10 человек. Это касается также похорон и крестин.
При проведении божественных литургий мирян просят приобщиться к общей молитве с помощью видеотрансляции. При этом храмы будут открыты при соблюдении карантинных мер — для поддержания чистоты икон и других святынь проводится дезинфекция.
Кроме того, Синод на время запретил перемещение святынь из мест их постоянного нахождения, паломничества и изменил порядок приема причастия.
Ранее сообщалось, что в Москве будут каждый день проводить «антикоронавирусные» крестные ходы.
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