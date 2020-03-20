27.40 / 28.30 29.21 / 30.40
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ПЦУ ввела ограничения для верующих: сколько человек будет допускаться на богослужения

15:38 20 марта 2020 121
Церковь
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) запретил храмам проводить богослужения, в которых участвует более 10 человек, — это связано с пандемией коронавируса.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, Священный Синод предписывает проводить только богослужения, в которых участвует не более 10 человек. Это касается также похорон и крестин.

При проведении божественных литургий мирян просят приобщиться к общей молитве с помощью видеотрансляции. При этом храмы будут открыты при соблюдении карантинных мер — для поддержания чистоты икон и других святынь проводится дезинфекция.

Кроме того, Синод на время запретил перемещение святынь из мест их постоянного нахождения, паломничества и изменил порядок приема причастия.

Ранее сообщалось, что в Москве будут каждый день проводить «антикоронавирусные» крестные ходы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Зеленский

Зеленский уволил своего советника, "восставшего" против Сивохо и Ермака

Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)

Подростки пытались сжечь флаг Украины в центре Киева (видео)

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

«Нафтогаз»

Топ-менеджер «Нафтогаза» заразился коронавирусом

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер