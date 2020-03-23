Настоящая зима: в сети показали "снежное" фото из Карпат

Общество и люди

После серьезного похолодания, пришедшего в Украину в минувший уик-энд, снег в Киеве практически растаял, а вот в западных регионах страны зима все еще удерживается и 23 марта.

Так, журналист Александр Рудоманов на своей страничке в социальных сетях выложил фото, сделанное на железнодорожной станции в Ворохте (Ивано-Франковская область). «Ворохта сегодня», — говорится в комментарии к фото.

Тем временем в отделе гидрологических прогнозов Укргидрометцентра сообщают о сильном, как для марта, морозе в горах.

Так, на снеголавинной станции Пожежевская утром 23 марта температура воздуха достигла -10,2 ° С, высота снежного покрова составила 70−170 см. Снег свежий, слабо закреплен и не стабилен. На станции Плай мороз немного меньше — 9,4 ° С. Высота снежного покрова составляет 30−31 см, снег свежий, хорошо закреплен. Холодно и на Драгобрате — там -10,6 ° С и снег. Высота снежного покрова составляет 159 см.

Фото Александра Голобина

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ближайшие дни в Украине удержится холодная погода с ночными заморозками до -6 градусов.

Фото Александра Рудоманова.



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