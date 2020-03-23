Верить в чудеса: беременная Джамала растрогала сеть исполнением песни Бейонсе (видео)

Шоу-бизнес

Украинская певица Джамала, которая недавно показала, как проводит время на карантине, растрогала сеть своим исполнением саундтрека к мультфильму «Король Лев» «OTHERSIDE». Композиция, которую для мультфильма пела Бейонсе, в исполнении беременной Джамалы очень понравилась пользователям сети.

«Боже, как это было сейчас необходимо. Вы невероятная!», «Очень красиво, я слушал и меня мысленно унесло, от того что происходит, это было волшебно», «Джамала, это гениально! Пожалуйста, выпускайте побольше таких видео. Невозможно наслушаться», — пишут комментаторы.

Сама же Джамала, записывая этот кавер, хотела напомнить всем, что чудеса существуют. «Лучшее, что можем сейчас сделать — поверить в чудеса! В этой песни очень глубокие слова. Она о том, что, когда мы проснемся и потеряем надежду, мы обязательно найдем друга. И скажем ему: „Я обязательно увижу тебя еще“. А еще я впервые спела на языке суахили», — написала она.

Напомним, ранее Потап записал песню про карантин и мечты о будущем.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter