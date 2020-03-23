- 12:03 Олимпиада под угрозой срыва: крупные страны отказываются от участия из-за коронавируса
- 11:55 «Дура, набери оптом»: длинноногая Леся Никитюк показала фото в маске на улицах Китая
- 11:53 Отмена льготного проезда в Одессе: сделано важное уточнение
- 11:44 Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину
- 11:37 Стало известно, что королева Елизавета подарит правнуку Арчи на первый день рождения
- 11:29 Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении
- 11:24 Верить в чудеса: беременная Джамала растрогала сеть исполнением песни Бейонсе
- 11:20 Настоящая зима: в сети показали "снежное" фото из Карпат
- 11:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 11:10 Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: появилось разъяснение
- 10:55 Осколок прошел через глаз: стало известно о состоянии раненых на Донбассе бойцов ВСУ
- 10:54 Без молока, яиц и масла: идеальный рецепт пирога в условиях самоизоляции
Верить в чудеса: беременная Джамала растрогала сеть исполнением песни Бейонсе (видео)
Украинская певица Джамала, которая недавно показала, как проводит время на карантине, растрогала сеть своим исполнением саундтрека к мультфильму «Король Лев» «OTHERSIDE». Композиция, которую для мультфильма пела Бейонсе, в исполнении беременной Джамалы очень понравилась пользователям сети.
«Боже, как это было сейчас необходимо. Вы невероятная!», «Очень красиво, я слушал и меня мысленно унесло, от того что происходит, это было волшебно», «Джамала, это гениально! Пожалуйста, выпускайте побольше таких видео. Невозможно наслушаться», — пишут комментаторы.
Сама же Джамала, записывая этот кавер, хотела напомнить всем, что чудеса существуют. «Лучшее, что можем сейчас сделать — поверить в чудеса! В этой песни очень глубокие слова. Она о том, что, когда мы проснемся и потеряем надежду, мы обязательно найдем друга. И скажем ему: „Я обязательно увижу тебя еще“. А еще я впервые спела на языке суахили», — написала она.
Напомним, ранее Потап записал песню про карантин и мечты о будущем.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...