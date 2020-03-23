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У нардепа от «Слуги народа» заподозрили коронавирус: один тест оказался положительным
Депутата Верховной Рады из фракции «Слуга Народа» Руслана Горбенко проверяют на коронавирусную инфекцию, перед этим опасную болезнь обнаружили у нардепа Сергея Вельможного.
«Я действительно в Александровской больнице, сдал 2 теста: один результат отрицательный, другой положительный. Сегодня сдал третий. Ждем результатов, их еще нет», — написал Горбенко в своем Facebook.
Он объяснил, что у него на прошлой неделе поднялась температура, был кашель. В больнице обнаружили левостороннее воспаление легких.
По словам Горбенко, за границу в последние месяцы он не выезжал и не общался с нардепами, у которых уже обнаружили коронавирус.
«Вообще был на самоизоляции. В комитетах не был. На заседании во вторник был, но в маске», — отметил Горбенко.
Ранее сообщалось, что коронавирус обнаружили у нардепа Сергея Шахова.
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