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Столица опустела: таким центр Киева вы еще не видели (фото)
После того как с 17 марта в Киеве ввели тотальные ограничения в связи с пандемией коронавируса, на улицах города радикально уменьшилось количество людей.
Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношений Игорь Козловский выложил в своем Facebook фото опустевших улиц столицы.
Находящийся на карантине Киев поражает тем, насколько он стал безлюдным, несмотря на солнечную весеннюю погоду.
Ранее сообщалось, что в Киеве во время карантина контролировали соблюдение ограничений на перевозку пассажиров в общественном транспорте. Полицейские задержали нескольких нарушителей карантина, отказывавшихся покидать салон троллейбуса, а также блогера, который снимал происходящее на камеру.
Напоминаем, что с воскресенья, 22 марта, в столице полностью остановили движение общественного транспорта.
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