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Украина

На Донбассе боевики обстреляли грузовик ВСУ: есть раненые

18:05 23 марта 2020 123
На Донбассе
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 23 марта, на Донбассе боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль ВСУ ЗИЛ-131, перевозивший продукты питания возле населенного пункта Шумы. Это произошло в нарушение Минских договоренностей.

В результате попадания в машину ракеты из ПТРК двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Подразделения операции Объединенных сил дали вооруженным формированиям РФ адекватный ответ. Потери, которые понес противник в результате ответного огня ВСУ, сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, что многие жители оккупированной части Донбасса, отгороженного от мира карантинными мероприятиями в связи с пандемией COVID-19, начинают осознавать реальную угрозу распространения смертельно опасного коронавируса.

Напоминаем, в «Слуге народа» раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу.

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