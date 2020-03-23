«Мы все умрем»: в ОРДЛО начали осознавать опасность COVID-19 (фото, видео)

Украина

Прогрессивная часть жителей оккупированных территорий Донбасса, отгороженного от всего мира карантинными мероприятиями в связи с пандемией COVID-19 и агрессивной кремлевской пропагандой, похоже, начинает осознавать реальную угрозу распространения вируса. Однако пропагандисты оккупантов продолжают успокаивать население сказками о том, что пандемия это — «не у нас». Мол, ОРДЛО она не коснется. Это все придумали американцы, чтобы сорвать парад в Москве в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне.



Так, официальные рупоры квазиреспублик на ура приняли распоряжение премьер-министра России Михаила Мишустина, «не распространять на жителей ОРДЛО временное ограничение въезда в РФ для иностранных граждан». «Руководствуясь принципами гуманности, положения пункта настоящего распоряжения не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Поехали!» «Внимание, важно! Читайте и распространяйте! Для жителей республик ГРАНИЦЫ ОТКРЫТЫ! Я очень надеюсь, что ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ГРАНИЦЫ РФ-ЛДНР СНЯТЫ!» — с упоением пишут пропагандистские каналы, размещая инструкции получения адресной справки в органах оккупантов — для тех жителей, которым таковая нужна для подтверждения проживания на оккупированных территориях Донбасса.

Стоит отметить, что жители «ДНР» и «ЛНР», а главным образом, оккупационные власти долго игнорировали очевидную опасность распространения коронавируса. В обеих так называемых «республиках» проходили массовые мероприятия. 28 февраля во всех городах ОРДЛО праздновали масленицу. В Донецке 13 марта помянули погибших работников коммунальных служб — накануне Дня коммунального работника.

14 марта в оккупированной Макеевке на Донетчине отметили шестую годовщину начала «русской весны» и «возвращения Крыма в состав России». В массовке приняли участие более 300 человек, в том числе и дети. Все участники мероприятий были без медицинских масок.

Жители Донецка, безусловно, уже наслышанные о пандемии коронавируса и карантинных мероприятиях, давали экспресс-интервью СМИ оккупантов для радужных сюжетов о том, что полки супермаркетов все еще не опустели, поражая своим невежеством и беспечностью:

«Не паникуем совершенно. Россия сказала, что все будет нормально. Тем более, Путин сказал: „Не паникуйте, не покупайте впрок, цена ни на что не поменяется“. Я верю ему», — говорит на видео пожилой дончанин.

«Константинополь закрыл храмы. Нет литургий. Отлучены от причастия. Эпидемия вируса пришла, понимаешь… Даже во времена чумы храмы были открыты… А не надо бояться ничего, кроме греха. Потому что пришло время исповедать свою веру. У кого она есть, конечно», — 23 марта написала главный специалист «министерства информации ДНР» Майя Пирогова в своем канале в Telegram.

«Слава Богу, мы не в Киеве», — так житель оккупированной Горловки отреагировал на карантинные мероприятия в столице Украины. Но в этом же чате буквально спустя несколько часов началось обсуждение того, где добыть парацетамол и медикаменты, повышающие иммунитет, медицинские маски, антисептики и прочие актуальные товары, которые предусмотрительные жители ОРДЛО, смели с полок.

Жители оккупированной части Донбасса в своих комментариях признают, что не все товары в квазиреспубликах за последние три недели на 15−30 процентов подорожали.

Однако качественные продукты (сливочное масло производства Беларуси и Украины, а также украинские медикаменты и специальные продукты для диетического питания — например, безлактозное питание для малышей, которое «обходными» путями через Беларусь поступает в ОРДЛО) раскуплены.

Фото пустеющих полок магазинов и призывы ограничить отпуск лекарств, продуктов и товаров первой необходимости в чатах местных жителей появляются все чаще:

«Люди чеканулись совсем! Так получилось что один за одним заболели дети. И чем сбивали температуру сегодня закончилось всё. Сегодня опять температура ещё у одного резко поднялась. Кинулись в 3-ю больницу за таблетками. НЕТ парацетамола! Выгребли всё! Я думала шутка. Позвонила знакомым чтобы купили в городе. Ответ убил — и там НЕТ! Зачем вам надо столько таблеток?! Может мы ещё чего-то не знаем? Хоть бы уксус не разобрали. Будем применять старый метод, чтобы помочь детям. Нурофен и другого типа сиропы дети не воспринимают. Нам нужны таблетки!»

«Я только вчера пошла муки купить на оладьи, а ее нет, и подумала за лекарства. Вот не дай Бог заболеть, а в аптеке нет ничего».

«Это печально. Кому-то реально по необходимости надо, но из-за сумасшедших бабок ничего не достанется и мы все умрем».

«Вопрос не в том, зачем вам надо столько таблеток, а в том, почему не ввели ограничение на продажу в одни руки. Вот я позавчера закупалась в аптеке лекарствами впрок (по 2−3 штуки разных наименований). Передо мной женщина попросила 10 пузырьков перекиси. Аптекарь ей спокойно продала. И еще добавила: еще 2 осталось — заберете?

Люди гребут лекарства, потому что боятся перебоев с поставками и не хотят лишний раз ходить по аптекам в период эпидемии. А вам, имея маленьких детей, советую не крутить пальцем у виска, а завтра пробежаться по аптекам и сделать хотя бы небольшой запас лекарств первой необходимости", — пишут в родительском чате оккупированной Горловки на Донетчине.

Все чаще люди, проживающие в оккупации, в группах делятся своими подозрениями о том, что в ОРДЛО просто нечем диагностировать смертельный вирус. Какое количество тестов из РФ поступило, и насколько они достоверно диагностируют COVID-19, официально их никто не информирует. «У нас диагностируют атипичную пневмонию, потому что диагностировать нечем» , — пишут в группах и постят коллажи и фотожабы, иронизируя на ту тему.

Карантинные мероприятия на оккупированных территориях Донбасса были введены — в Донецке только 19 марта, в Луганске — 23 марта. Да и то, в вузах и школах. И то только для учащихся и студентов. Преподаватели ходят на работу! «Мы ездим в общественном транспорте, который никто не дезинфицирует. Нам выдали по одной маске из завалявшейся рыжей марли, которые, судя по их качеству и размеру 5Х5 см сшили ученики младших классов на уроках труда», — делятся педагоги своим возмущением в социальной сети.

Детские сады переведены на свободное посещение — на усмотрение родителей.

В ОРДО на сегодня открыты все рынки, о чем с оптимизмом сообщает ранее упомянутая Майя Пирогова, не уставая подтрунивать над строгим карантином в столице Украины. Вот мол, в общественный транспорт в Киеве пропускают теперь только по спецпропускам работников служб жизнеобеспечения города. Это напоминает пропагандистке времена оккупации Украины фашисткой Германией.

В ОРДО общественный транспорт курсирует, и в нем редко встретишь пассажира в медицинской маске. Впрочем, и на улицах ОРДЛО человека в маске считают белой вороной.

«Увидела сегодня возле аптеки такого же придурка, как и я — в маске и перчатках. Посмотрели друг на друга, помахали рукой. Надо было спросить, не женат ли он!» — шутит в чате дончанка.

По данным «минздрава ДНР», коронавируса в ОРДО якобы нет.

Но оккупационные власти наконец-то начали осознавать опасность, хоть и не признают это публично. Так, появился приказ «минобразования ДНР» об «обязательном проведении опроса среди обучающихся и работников вузов, прибывших на территорию „ДНР“ из государств с зарегистрированными случаями COVID-19 (вновь без уточнения об РФ. — Авт.) в течение последних календарных 20 дней», — гласит пункт 2.4 упомянутого приказа.

«В пункты опроса входят: ФИО, курс, группа, номер телефона, посещаемая страна, сроки пребывания, наличие студента на занятиях 17 марта. Вместе с тем потребовали собрать информацию о наличии паспортов Украины/ДНР/РФ у студентов, цели не озвучивают», — пишут на канале «Донтел» в Telegram.

В паблики ОРДО также просочилась информация о том, что в отправленных разными вузами ответах на указанный опросник содержится информация касательно покидавших ОРДО в последнее время. В перечне указаны нелегитимно функционирующие в Донецке вузы:

«ДонНУ — Донецкий национальный университет, — 160+ человек; ДонНТУ — Донецкий национальный технический — 70+; ДонНМУ —медицинский — 50+; ДонНУЭТ — торгово-экономический — 40+. Это люди, которые посещали, в том числе Украину, Россию, Австрию, Швецию и даже. Они, по всей видимости, после возвращения в «ДНР» не прошли проверку на наличие коронавируса, но также могут и не иметь симптомов. При этом некоторые донецкие студенты осуществляют медицинское обследование в последние дни, о чем намеренно не сообщается согласно установке «не разводить панику о COVID-19», — пишут на канале «Донтел» в Telegram.

Приказа «минобразования ДНР» в прямом доступе нет, но о нем стало известно из телефонограмм, которые разослали в различные вузы, незаконно функционирующие в ОРДО.

Напомним, главари квазиреспублик только несколько дней назад закрыли проезд в ОРДЛО людям с пропиской на мирной территории. По данным украинского омбудсмена, тесты на коронавирус в ОРДЛО отсутствуют.

Панические настроения в рядах жителей оккупированных территорий, особенно пенсионеров и людей, страдающих тяжелыми или хроническими недугами, растут.

В первый же день ограничения движения через линию разграничения на горячую линию «Донбасс-SOS» поступило более 300 звонков. Об этом сообщила координатор «Донбасс-SOS» Виолетта Артемчук, отметив, что как раз наиболее уязвимыми оказались пациенты, проходящие курс лечения на мирной территории страны. «Звонили люди, которые ехали на химиотерапию, на радиотерапию — в города на подконтрольной территории. Из-за регистрации на неподконтрольной территории они попасть на лечение не могли. Это лечение, срыв которого несет трагические последствия», — отметила Артемчук.

На сегодня Украина временно прекратила пропуск через линию разграничения. При этом подчеркивается, что справка вынужденного переселенца не является документом, разрешающим пересечение КПВВ. А форс-мажорные обстоятельства будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Минздрав Украины в связи с пандемией коронавируса призвал ввести в стране режим чрезвычайного положения.

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