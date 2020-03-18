Кричал и переходил на личности: «слуги народа» рассказали о скандальной встрече с Ермаком

Украина

Во время встречи в Офисе президента с представителями фракции партии «Слуга народа», резко высказавшимися против создания в рамках Тресторонней контактной группы «консультативный совета с представителями ОРДЛО», руководитель ОП Андрей Ермак кричал на нескольких народных депутатов и переходил на личности.

Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники в президентской фракции. «Коммуникации с Ермаком и Офисом президента не было, потому что они не выходили на контакт. Когда начался дым от нашего заявления, всех пригласили на встречу к Ермаку. Но даже на встрече, к сожалению, все было в стиле «нет зрады, а вы — раскольники», — рассказал один из участников встречи и добавил, что Андрей Ермак «наехал» на подписантов — Никиту Потураева, Александра Ткаченко, Елизавету Ясько: «Ермак кричал, что это не его предательство, а просто их политические амбиции».

Участники встречи также сообщили, что Ермак пытался объяснить цель создания «консультативного совета», а народные депутаты говорили ему, что хотели бы знать о стратегии ОП до того, как об этом напишут массмедиа. «Ермак объяснил суть нашей игры в Минске, и мы ему сказали, что считаем ее очень рискованной. Здесь нужна филигранная и очень слаженная работа всей власти. А мы узнаем обо всем из газет. Так оно точно не взлетит», — рассказал один из участников встречи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», подписание в Минске главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и заместителем руководителя Администрации президента РФ Дмитрием Козаком протокола об учреждении консультативного совета, которым оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) теперь определены как субъект, вызывало возмущение и протестные акции на Банковой.

Эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что создание такого «совета» является прямой угрозой «минским соглашениям» и фактически выведет Кремль «за скобки» договоренностей.

А политолог Михаил Басараб в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил, что своим согласием на создание «совета» Украина фактически соглашается с установкой, что Россия не имеет отношения к войне на Восток

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