Украина

"Выспимся после коронавируса": Зеленский обратился к украинцам в связи с ситуацией в стране

Президент Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам, в котором сообщил о доставке из Китая первой партии тестов, защитных средств и аппаратов ИВЛ. Их планируют оперативно распределить по всем регионам.

Также он порадовал сограждан решением Кабинета Министров ввести запрет отключать электричество для населения и разработать программу кредитных каникул. За незаконный экспорт медицинских товаров введут уголовную ответственность.

«Нам всем нужно повзрослеть. Нам досталась в наследство не идеальная медицинская система, но она держится, держится на людях. Давайте не доведем их до состояния, когда они будут падать от переутомления или будут вынуждены выбирать кого лечить, а кого — нет», — сказал Зеленский, традиционно пожелав всем «36,6», а также призвав оставаться дома и занять себя физкультурой.

«Выспимся после коронавируса», — пообещал глава государства.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил информацию о других решениях Кабинета Министров. В частности, с 24 марта Украина вводит запрет на осуществление пассажирских авиационных перевозок и закрывает все аэропорты, кроме ГМА «Борисполь».

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