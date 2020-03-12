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Пробное ВНО перенесли из-за коронавируса: названы новые даты проведения тестирования
Украинский центр оценивания качества образования изменил сроки проведения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом Минобразования сообщило в своем Facebook.
Пробное тестирование по украинскому языку и литературе, которое должно было состояться 21 марта, пройдет 4 апреля. Тестирование по другим предметам перенесено с 28 марта на 11 апреля. К 14 марта станут известны даты определения результатов тестов.
Украинский центр оценивания качества образования обращает внимание, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска, в которых будут указаны актуальные даты, — их необходимо будет напечатать для участия в тестировании.
Ранее сообщалось, что в связи с введением карантина учебные заведения в Украине переходят на дистанционную форму работы.
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