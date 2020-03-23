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Зеленский сдвинул сроки призыва в армию
Президент Владимир Зеленский, который ранее снова призвал украинцев к соблюдению правил карантина, перенес весенний призыв граждан на срочную военную службу в 2020 году. Соответствующий указ главы государства датирован 23 марта.
В соответствии с документом, призыв состоится в мае-июле 2020 года.
В частности, внесены изменения в указ от 16 января 2020 года № 3 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году», в соответствии с которым проведение очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в 2020 году было запланировано на апрель-июнь.
Ранее о приостановлении весеннего призыва в связи с карантинными ограничениями распорядился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Сирский.
Напомним, Министерство обороны планировало призвать в 2020 году в армию около 30 тысяч человек. При этом молодые люди 18−19 лет будут служить только в случае, если напишут письменное заявление.
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