Призыв-2020: в Минобороны рассказали, что ждет украинцев

Украина

Министерство обороны планирует, что в 2020 году в армию призовут около 30 тысяч человек. При этом министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что молодые люди 18−19 лет будут служить только в случае, если напишут письменное заявление. О планах Минобороны на призыв сообщает УНН.

«На этот год спланировано примерно 30 тысяч тех людей, которые будут призваны в Вооруженные Силы, а также в другие военные формирования. Поскольку не одни мы призываем к выполнению этой обязанности своих граждан. Эти задачи по призыву, они жестко, так сказать, рассматривались в прошлые годы… когда военные комиссариаты превышали свои полномочия, создавали искусственные проблемы для молодых людей», — заявил на заседании комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заместитель министра Минобороны Александр Полищук.

Также замминистра отметил, что в Минобороны изучают опыт партнеров про выбор для призывников удобного времени службы.

«Пока у нас нет планов по отказу от призыва… Мы сейчас делаем эксперимент: по желанию те люди, которые имеют право быть призванными до 18 лет могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу», — отметил Полищук.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует внедрить электронные военные билеты.

Фото: jizn.net.ua

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