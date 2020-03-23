Ярославский привез лабораторные ПЦР-тесты в Харьков

Украина

Сегодня, 23 марта, в Харьков прибыли тесты на коронавирус, о поставке которых Александр Ярославский, владелец и президент DCH, договорился с китайским миллиардером Джеком Ма.

Благодаря Ярославскому город получил ПЦР-тесты, которые обеспечивают наиболее высокую возможную точность диагностики и применяются в лабораторных условиях.

По мнению ученых-вирусологов, ПЦР-анализ является золотым стандартом для диагностики коронавирусной инфекции. С помощью специального иммунофлюоресцентного анализатора взятые у пациентов образцы исследуются на предмет наличия в них специфического для коронавируса N-антиген. По сути, тест-система — это пластиковая кассета, запечатанная в индивидуальный пакет, в лунках которой проводится анализ.

По словам Александра Ярославского, он выполнил свое личное обещание президенту Украины.

«Я передал от семьи Ярославских 2 млн долларов на закупку товаров медицинского назначения. В Харьков доставлены бесценные в сегодняшних условиях точнейшие тесты на коронавирус. Мы смогли мобилизовать харьковский бизнес и собрать серьезные деньги на поддержку медицины. То есть приняты важнейшие меры экстренного реагирования для защиты нашего региона. Дальше — особенно в условиях объявленной чрезвычайной ситуации — дело, прежде всего, за местными властями» , — сказал меценат.

Бизнесмен также добавил, что продолжает держать ситуацию на контроле и при необходимости готов подключаться по мере поступления запросов органов государственной власти.

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