Джонсон закрыл Британию: в стране даже запретили встречаться с родственниками и друзьями

Мир

Вечер, 23 марта, и данные по коронавирусу трудно назвать утешительными. COVID-19 выявлен уже в 195 странах мира. Всего зафиксировано 373 тысячи 239 случаев заражения. Скончались 16 тысяч 315 человек. Уровень смертности достиг 14%. Выздоровели или выписаны из больниц 101 тысяча 399 человек. Остаются госпитализированными 255 тысяч 525 зараженных. Из них 243 тысячи 314 больных находятся в состоянии средней тяжести, в критическом состоянии — 12 тысяч 211 человек. За последние сутки в мире было выявлено 35 тысяч 809 новых случаев заражения коронавирусом. Число смертей увеличилось на 1 677.

Такова общая картина пандемии. «ФАКТЫ» подготовили вечерний обзор основных событий, связанных с распространением коронавируса в разных странах мира.

США

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сделал 23 марта шокирующее заявление. По его данным, число инфицированных в этом штате превысило уже 20 тысяч человек. Таким образом, в Нью-Йорке находится половина всех зараженных в США! Их общее число составляет 41 тысячу 647 человек. За сутки добавился 8 101 новый случай. По всей стране от COVID-19 умерли 504 больных. Зафиксировано 85 новых случаев с летальным исходом.

Куомо сообщил также, что в больницах города Нью-Йорк не хватает систем искусственной вентиляции легких, медицинских масок, халатов, перчаток. Их спешно собирают по всему штату, однако необходима срочная помощь на федеральном уровне. Губернатор раскритиковал Белый дом за то, что администрация президента Дональда Трампа не спешит использовать все имеющиеся в ее руках рычаги. В частности, Куомо призвал федеральные власти воспользоваться законами о национальной безопасности и взять под временный контроль ряд частных компаний, которые выпускают медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Ранее в этот же день президент Трамп заявил: «США не Венесуэла! Наша страна не основана на национализации нашего бизнеса!» Куомо назвал слова и нерешительность главы государства «нонсенсом, с помощью которого американцев пытаются запугать красной коммунистической тряпкой».

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

В понедельник, 23 марта, Палата общин (нижняя палата британского парламента) собралась на экстренное заседание, чтобы принять целый пакет законов, наделяющий правительство Бориса Джонсона чрезвычайными полномочиями для борьбы с коронавирусом. Законопроекты были подготовлены кабинетом министров. Их представил депутатам министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Он заверил, что все эти меры будут носить временный характер. При этом он согласился с тем, что документ содержит ряд положений, которых в королевстве никогда не бывало еще в мирное время.

Одновременно с Палатой общин в Лондоне заседал специальный комитет «Кобра». Этот орган похож своими функциями и полномочиями на Совет национальной безопасности в Украине. На заседании присутствовали Джонсон и все руководители силовых структур.

Затем премьер-министр выступил по телевидению с обращением к нации. Он сообщил о введении жесткого карантина. «Вы должны оставаться дома!» — заявил Джонсон подданным Елизаветы II. Запрещены встречи не только с друзьями, но и с родственниками, с которыми британцы не проживают вместе. Нельзя собираться более двух человек вместе. Закрываются все библиотеки, игровые площадки, спортивные площадки под открытым небом, достопримечательности. В парках можно будет заниматься только спортом, обычный отдых запрещен. Все парки патрулирует полиция, которая следит за исполнением введенных мер.

Также закрываются все магазины, за исключением тех, что продают товары первой необходимости. Пользоваться общественным транспортом можно только в том случае, если вы едете на работу или для оказания помощи другим людям.

Ранее в Британии были закрыты все учебные заведения, рестораны, пабы, запрещены массовые мероприятия, включая спортивные соревнования, фестивали, концерты.

В стране выявлено пока 6 650 инфицированных, причем 23 марта добавилось 967 новых случаев. Всего от коронавируса умерли 335 человека (54 новых случая за сутки).

ИТАЛИЯ

Италия сохраняет лидерство в Европе по росту числа инфицированных. За сутки в этой стране выявлено 4 789 новых случаев. В мире Италия уступает только США. Общее число зараженных достигло здесь 63 тысяч 927 человек. Больше было зафиксировано только в Китае — 81 тысяча 903 случая. Но Италия занимает первое место в мире по количеству смертей как за все время пандемии, так и по данным за последние сутки. COVID-19 унес жизни 6 077 итальянцев, из них 601 скончался 23 марта.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», правительство Италии в такой ситуации было вынуждено принять помощь от России. Ночью и рано утром 23 марта в Италии приземлились девять российских военных самолетов Ил-76, доставивших медицинское оборудование. Прилетели также около 100 российских военных медиков, которые обладают опытом борьбы с различными вирусными заболеваниями в разных странах мира. Вечером прилетел еще один самолет — десятый по счету.

Между тем руководитель Департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли заявил, что смертность от коронавируса в стране снижается второй день подряд. Он выразил надежду, что пик эпидемии в Италии пройден.

НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах за сутки добавилось 545 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 4 749 человек. Скончались 213 больных. 23 марта их число увеличилось на 34 человека.

Это заставило правительство Нидерландов прибегнуть в итоге к жестким мерам, причем их ввели сразу до 1 июня. Как заявил министр юстиции Ферд Грапперхаус, ближайшие два с половиной месяца в стране запрещено собираться на улицах больше трех человек вместе. Это относится к любым собраниям и мероприятиям. Пешеходы обязаны соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Мэры городов наделены правом в случае необходимости закрывать целые районы и пригороды. Министр рекомендовал соотечественникам воздержаться от выхода из дома без крайней необходимости. За продуктами и лекарствами, по его словам, лучше ходить в одиночку. Да и прогулки на свежем воздухе, если есть необходимость, совершать тоже в одиночку.

ГЕРМАНИЯ

В понедельник, 23 марта, федеральное правительство Германии утвердило обширный пакет мер для поддержки экономики, несущей потери в ходе пандемии. Заседание проходило в отсутствие канцлера. Как уже сообщали «ФАКТЫ», Ангела Меркель находится с 22 марта на карантине. Был получен результат первых тестов, которые она сдала в тот же день. И он отрицательный. Тем не менее, принято решение, что Меркель останется дома еще несколько дней, в течение которых ей будут делать тесты регулярно. Она руководила заседанием в телефонном режиме.

Беспрецедентный пакет — так называют немецкие СМИ решение правительства ФРГ. Он включает в себя создание Фонда экономической стабильности, который получит сразу 600 миллиардов евро. Эти деньги выделяются на поддержание частного бизнеса и банковской системы. Еще 156 миллиардов евро правительство разрешило выделить, приостановив действие закона «долгового тормоза». С 2014 года федеральным властям Германии удавалось избегать увеличения государственного долга, применяя этот закон. Теперь тормоза отключили.

В Германии зафиксировано 29 тысяч 56 случаев заражения коронавирусом. За сутки выявлено 4 183 новых инфицированных. Скончались всего 118 больных.

Ранее американский миллиардер Билл Гейтс предупреждал, что Нидерландам и другим странам придется в итоге последовать примеру Китая и Южной Кореи и ввести карантин, поскольку только такая мера в сочетании с массовым тестированием на коронавирус способна остановить пандемию.

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