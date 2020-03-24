27.52 / 28.36 29.29 / 30.37
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

До +15 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину вернется весна

7:05 24 марта 2020 343
Первоцветы
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Похолодание с серьезными, как для марта, ночными «минусами», похоже, постепенно уходит из Украины.

Так, в среду, 25 марта, ночные заморозки до -3−4 градусов ожидаются на западе, севере и центре страны. На пару градусов теплее будет в западных регионах, а на юге Украины — в Херсонской и Одесской областях — ночью ожидается плюсовая температура.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем 25 марта будет все еще прохладно — до +3+6 градусов. На юге будет теплее — до +7+11 градусов. Осадки не ожидаются.

В четверг, 26 марта, ожидается существенное потепление — до +8+10 градусов днем, а на юге страны — и до +15 градусов. Также на юге и востоке Украины ночные заморозки не прогнозируются. На остальной территории — от -1 до +1 градуса ночью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в высокогорье Карпат температура воздуха упала до 10 градусов мороза, а на равнине выпал снег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Конча Заспа

Конча Заспа обречена: в сети ярко описали судьбу украинских ВИПов из-за коронавируса

Майкл Левитт

"Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер