До +15 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину вернется весна

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Похолодание с серьезными, как для марта, ночными «минусами», похоже, постепенно уходит из Украины.
Так, в среду, 25 марта, ночные заморозки до -3−4 градусов ожидаются на западе, севере и центре страны. На пару градусов теплее будет в западных регионах, а на юге Украины — в Херсонской и Одесской областях — ночью ожидается плюсовая температура.
По прогнозу Укргидрометцентра, днем 25 марта будет все еще прохладно — до +3+6 градусов. На юге будет теплее — до +7+11 градусов. Осадки не ожидаются.
В четверг, 26 марта, ожидается существенное потепление — до +8+10 градусов днем, а на юге страны — и до +15 градусов. Также на юге и востоке Украины ночные заморозки не прогнозируются. На остальной территории — от -1 до +1 градуса ночью.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в высокогорье Карпат температура воздуха упала до 10 градусов мороза, а на равнине выпал снег.
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