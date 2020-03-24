Украина

До +15 градусов: синоптики рассказали, когда в Украину вернется весна

Похолодание с серьезными, как для марта, ночными «минусами», похоже, постепенно уходит из Украины.

Так, в среду, 25 марта, ночные заморозки до -3−4 градусов ожидаются на западе, севере и центре страны. На пару градусов теплее будет в западных регионах, а на юге Украины — в Херсонской и Одесской областях — ночью ожидается плюсовая температура.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем 25 марта будет все еще прохладно — до +3+6 градусов. На юге будет теплее — до +7+11 градусов. Осадки не ожидаются.

В четверг, 26 марта, ожидается существенное потепление — до +8+10 градусов днем, а на юге страны — и до +15 градусов. Также на юге и востоке Украины ночные заморозки не прогнозируются. На остальной территории — от -1 до +1 градуса ночью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 23 марта в высокогорье Карпат температура воздуха упала до 10 градусов мороза, а на равнине выпал снег.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter