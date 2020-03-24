Шоу-бизнес

«Коронавирус головного мозга»: Петросян и Брухунова отреагировали на новости о рождении ребенка

74-летний российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова, которые якобы стали родителями, отреагировали на новость о рождении ребенка. Журналисты дозвонились Евгению Вагановичу и поздравили его с пополнением в семье. На вопрос о ребенке он лишь сказал: «Не ваше дело!» и бросил трубку.

Татьяне пришлось отвечать на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram. Сначала она пыталась отшутиться, мол, родилась пятерня, а затем посвятила этой теме пост.

«Люди! Что с вами? Успокойтесь», — написала Брухунова и добавила хештег «коронавирус головного мозга».

Также она попросила, не присылать ей ссылки новостей на публикации в СМИ и тв-передачи. Это все Татьяна называет «уткой».

Напомним, росСМИ сообщили, что 13 марта в Дубае суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В это время пара как раз отдыхала в Арабских Эмиратах и хвасталась фото роскошного отпуска.

Ранее в СМИ писали о беременности Брухуновой. Но на новых фото в купальнике нет и намека на «округлившийся животик».

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