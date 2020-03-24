- 11:03 «Лучше быть смешным, чем мертвым»: Анита Луценко похвасталась мамой в маске
- 10:54 Квартира в России и счета в американских банках: министр экономики Петрашко обновил декларацию
- 10:44 Китай прекратит карантин в провинции Хубэй, с которой началась пандемия коронавируса
- 10:38 «Поролоновые» ягодицы Светланы Лободы взбудоражили сеть
- 10:32 Дочь Оли Поляковой упала с лошади и травмировалась
- 10:24 Тука рассказал, как Путин при помощи "активистов" уничтожает Украину
- 10:12 Капитан сборной России угодил в расистский скандал: одной из «жертв» стал Ракицкий
- 10:09 Строители Крымского моста во главе с Ротенбергом загремели на "Миротворец"
- 10:06 "Индейский хлеб" из трех ингредиентов: идеальный рецепт в условиях карантина
- 10:06 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:58 «Коронавирус головного мозга»: Петросян и Брухунова отреагировали на новости о рождении ребенка
- 09:49 Россия отправляет на Донбасс новейшие системы РЭБ: свежие данные и фото
«Коронавирус головного мозга»: Петросян и Брухунова отреагировали на новости о рождении ребенка
74-летний российский юморист Евгений Петросян и его 31-летняя жена Татьяна Брухунова, которые якобы стали родителями, отреагировали на новость о рождении ребенка. Журналисты дозвонились Евгению Вагановичу и поздравили его с пополнением в семье. На вопрос о ребенке он лишь сказал: «Не ваше дело!» и бросил трубку.
Татьяне пришлось отвечать на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram. Сначала она пыталась отшутиться, мол, родилась пятерня, а затем посвятила этой теме пост.
«Люди! Что с вами? Успокойтесь», — написала Брухунова и добавила хештег «коронавирус головного мозга».
Также она попросила, не присылать ей ссылки новостей на публикации в СМИ и тв-передачи. Это все Татьяна называет «уткой».
Напомним, росСМИ сообщили, что 13 марта в Дубае суррогатная мать родила Петросяну и Брухуновой ребенка. В это время пара как раз отдыхала в Арабских Эмиратах и хвасталась фото роскошного отпуска.
Ранее в СМИ писали о беременности Брухуновой. Но на новых фото в купальнике нет и намека на «округлившийся животик».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...