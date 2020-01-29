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- 11:01 Молодая жена Петросяна показала внушительный животик
Молодая жена Петросяна показала внушительный животик (фото)
Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, упрямо игнорирующая слухи и свадьбе, подогрела новости о беременности. Если ранее помощница Евгения Вагановича только намекала на готовность стать матерью, то теперь стало ясно — скоро у нее появится такая возможность. Об этом красноречиво говорят новые фото Татьяны. Под просторным свитером четко видно внушительный животик.
Сама Брухунова, традиционно, личную жизнь не комментирует. На своей странице в Instagram она перестала публиковать свои фото. На одном из последних снимков она прячет фигуру под «бабушкиным» свитером.
Напомним, в начале декабря появились слухи о тайной свадьбе Петросяна и Брухуновой. «Молодожены» прямо не подтверждали и не опровергали эту информацию, они лишь разразились в сети гневными постами.
Петросян продолжает в судах делить имущество с бывшей женой Еленой Степаненко. Единственная дочь юмориста стала на сторону мачехи.
Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский телеведущий Андрей Малахов снова станет отцом. Его жена Наталья Шкулева ждет второго ребенка.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..