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Молодая жена Петросяна показала внушительный животик (фото)

11:01 29 января 2020 1582
Татьяна Брухунова
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, упрямо игнорирующая слухи и свадьбе, подогрела новости о беременности. Если ранее помощница Евгения Вагановича только намекала на готовность стать матерью, то теперь стало ясно — скоро у нее появится такая возможность. Об этом красноречиво говорят новые фото Татьяны. Под просторным свитером четко видно внушительный животик.

Сама Брухунова, традиционно, личную жизнь не комментирует. На своей странице в Instagram она перестала публиковать свои фото. На одном из последних снимков она прячет фигуру под «бабушкиным» свитером.

Напомним, в начале декабря появились слухи о тайной свадьбе Петросяна и Брухуновой. «Молодожены» прямо не подтверждали и не опровергали эту информацию, они лишь разразились в сети гневными постами.

Петросян продолжает в судах делить имущество с бывшей женой Еленой Степаненко. Единственная дочь юмориста стала на сторону мачехи.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что российский телеведущий Андрей Малахов снова станет отцом. Его жена Наталья Шкулева ждет второго ребенка.

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