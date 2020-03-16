Резвый Петросян с молодой женой катаются на верблюдах (фото)

Шоу-бизнес

74-летний Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой, отметившей на днях 31-й день рождения, наслаждаются роскошным отдыхом в Арабских Эмиратах. О том, как проводят время на море, пара делится в сети. Петросян с Брухуновой побывали на экскурсии в пустыне Руб-эль-Хали, покатались на верблюдах.

А также посетили знаменитый цветочный парк «Сад чудес».

«Масштабы поражают. Фантазия безгранична. Разноцветье полное. Китча тоже полно. Но это только где-то на 30% портит впечатление. 70%, разумеется, перетягивают и заставляют сказать: сад — настоящая сказка! Детям здесь замечательно погулять. Я имею в виду детей любого возраста», — похвастался молодящийся Петросян.

Фото в этих же местах показала и Брухунова. Совместных снимков пара не публикует. Вопросы о муже она игнорирует или резко пресекает.

Стоит отметить, что Евгений Ваганович и Татьяна не обращают внимания на панику вокруг коронавируса. Они не пользуются средствами защиты, не носят маски и не собираются менять свои планы.

Ранее Брухунова показала обнаженный торс Петросяна на пляже.

А бывшая жена Петросяна Елена Степаненко тем временем высмеивает новый роман экса со сцены.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter