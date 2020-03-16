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Резвый Петросян с молодой женой катаются на верблюдах (фото)
74-летний Евгений Петросян с молодой женой Татьяной Брухуновой, отметившей на днях 31-й день рождения, наслаждаются роскошным отдыхом в Арабских Эмиратах. О том, как проводят время на море, пара делится в сети. Петросян с Брухуновой побывали на экскурсии в пустыне Руб-эль-Хали, покатались на верблюдах.
А также посетили знаменитый цветочный парк «Сад чудес».
«Масштабы поражают. Фантазия безгранична. Разноцветье полное. Китча тоже полно. Но это только где-то на 30% портит впечатление. 70%, разумеется, перетягивают и заставляют сказать: сад — настоящая сказка! Детям здесь замечательно погулять. Я имею в виду детей любого возраста», — похвастался молодящийся Петросян.
Фото в этих же местах показала и Брухунова. Совместных снимков пара не публикует. Вопросы о муже она игнорирует или резко пресекает.
Стоит отметить, что Евгений Ваганович и Татьяна не обращают внимания на панику вокруг коронавируса. Они не пользуются средствами защиты, не носят маски и не собираются менять свои планы.
Ранее Брухунова показала обнаженный торс Петросяна на пляже.
А бывшая жена Петросяна Елена Степаненко тем временем высмеивает новый роман экса со сцены.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?