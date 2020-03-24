Цены на бензин в Украине могут вырасти в условиях карантина: озвучен прогноз

Деньги

За две недели, прошедшие после резкого обвала цен на нефть, ситуация на рынке почти не изменилась: стоимость «черного золота» по-прежнему находится на самом низком за последние десятилетия уровне. Это привело к снижению цен на горючее во многих странах. Но не в Украине. Почему так происходит и какое влияние на отечественный топливный рынок оказывает пандемия коронавируса, «ФАКТЫ» поинтересовались у эксперта. Во вторник, 24 марта, стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской бирже составила 28 долларов, а марки WTI — 24,45 доллара. Оптовые цены на горючее, в том числе и на поставляемое в Украину, также продолжают снижаться. Например, оптовые цены дизтоплива за последние две недели опустились на 10%, или на 1,9 грн за литр, до 17,55 грн за литр. Это наименьший уровень с июля 2017 года. В то же время розничные цены на украинских АЗС почти не меняются. По состоянию на 24 марта средняя по Украине стоимость бензина А-95 составляет 26,35 грн за литр, дизтоплива — 25,72 грн, сжиженного газа, — 10,92 грн.

«Минимум 25% автозаправок будут закрыты»

О том, отразится ли эпидемия коронавируса на украинском топливном рынке, «ФАКТАМ» рассказал директор «Консалтинговой группы А-95» Сергей Куюн.

— Введение карантина уже серьезно отразилось на отечественном топливном рынке. В первую очередь резко упал спрос на все виды нефтепродуктов. По данным операторов рынка, к субботе, 21 марта, продажи горючего в Киеве упали более чем на 20% по сравнению с предыдущей субботой. В западных областях ситуация еще хуже. Спад в регионах в среднем составил 40%, в Закарпатье и Черновицкой области еще больше. На заправочных станциях в районе пограничных переходов продажи упали на 90%! На текущей неделе спад продаж усилится.

Ожидания продавцов горючего в целом негативные, но при этом разнятся. По расчетам оптимистов, объемы реализации топлива в апреле упадут в среднем на 40−50%. Для сравнения: в Италии с началом карантина автозаправки потеряли 70−80% от объема продаж. Но самое тревожное — неопределенность. Ведь никто не может даже приблизительно сказать, как долго продлится карантин, сниженное потребление горючего, а значит, период убытков для топливного рынка. Меньше чем на четыре месяца уже никто из операторов не рассчитывает.

— Какие последствия нынешняя ситуация будет иметь для продавцов нефтепродуктов?

— В первую очередь, нас ждет закрытие заправочных станций с небольшим объемом реализации топлива. Их работа просто станет нерентабельной. По нашим расчетам, это минимум 25% от ныне существующих заправок. Если честно, я давно удивлялся, как они выживают. Теперь их уход на карантин становится неизбежным. Не исключаю, что в нынешней ситуации часть таких заправок будет скуплена более крупными топливными компаниями.

Еще около 10−15% заправок находятся в так называемой группе риска, то есть, скорее всего, будут закрыты на период карантина. Например, какой смысл в работе приграничных АЗС, если граница сейчас закрыта, а когда откроется, пока не ясно. Местные жители, ранее занимавшиеся челночным бизнесом, в таких условиях не смогут обеспечить объемов продаж для поддержания даже минимальной рентабельности АЗС.

— Какова сейчас ситуация с поставками топлива?

— Уверен, что никакой угрозы дефицита нет, топливом будут обеспечены все, и в первую очередь, агропредприятия в преддверии посевной кампании. Горючего и так хватало, просто теперь, в связи с форс-мажорными обстоятельствами, импортеры будут отказываться от поставок по длинным договорам. Партии станут меньше, но рынок будет насыщен.

«Снижение цен на АЗС сдерживает девальвация гривни»

— Что будет с ценами на АЗС? Нефть резко подешевела, но ценники на украинских заправках практически не изменились.

— Начну с того, что падение цен на мартовские поставки (а для розницы они, по сути, февральские) съела девальвация. Ведь курс доллара вырос с 24 до 28 грн. На апрель большинство нефтетрейдеров закладывают в цену курс 30 грн за доллар. Расчеты показывают, что в таком случае потенциал снижения розничных цен на бензин составляет 3 грн на литре, а по дизельному топливу — 2,5 грн. Если в апреле курс удержится на отметке 28 грн за доллар, то цены могут снизиться на 4,2 и 3,7 грн соответственно. Если бы не снижение курса гривни, мировое падение цен на нефть и нефтепродукты дало бы уменьшение закупочных цен в апреле на 6 грн для бензина и 5,5 грн для дизтоплива.

Хотя на самом деле не так уж важно, будет курс доллара 30 или 28 грн. Дело в том, что рассчитанное снижение должно составить 10−15% от актуальных ныне розничных цен. Но, как я уже говорил, объемы продаж по всей стране уже провалились минимум на 20%. Ситуация ухудшается с каждым днем, и к апрелю это падение будет больше 30%. Параллельно в условиях карантина растут затраты на эксплуатацию АЗС .Это индивидуальная доставка сотрудников на рабочее место, обеспечение средствами защиты, бесконечная дезинфекция помещений и прочие карантинные мероприятия. А к этому еще нужно добавить снижение выручки в кафе и магазинах АЗС, также являющейся неотъемлемой частью их доходности.

Таким образом, постоянные расходы остаются, к ним еще добавляются немалые карантинные расходы, но при этом доходы резко падают. У владельцев АЗС возникает естественный вопрос, как сохранить бизнес и людей, в нем работающих? Ответ универсальный для любого бизнеса — только за счет увеличения наценки. Если мартовский потенциал снижения цен «съела» девальвация, то сегодня экономику АЗС уже вовсю «съедает» обвал объемов продаж. В таких условиях ценовая стабильность будет очень неплохим вариантом, уж точно лучше, чем рост цен, как на другие товары. Если же государству удастся остановить девальвацию гривни, то вполне вероятно и небольшое снижение цен на заправках. Хотя в долларом эквиваленте розничные цены упадут в любом случае.

Хочу обратить внимание также на то, что такие факторы, как поставки горючего и цены, которыми живет топливный рынок в обычных условиях, сегодня отошли на второй и даже на третий план. Сейчас все операторы рынка ищут способы защитить персонал, клиентуру и все сильнее включаются в закупки товаров и услуг экстренной необходимости для нужд общества. Здесь и пригодится накопленный за последний год финансовый «жирок», — подытожил Сергей Куюн.

Стоит напомнить, что распространение коронавируса в Украине и принятые в связи с этим специальные законы уже нанесли немалые экономические убытки отечественным предприятиям и государству. В дальнейшем эксперты прогнозируют резкий рост безработицы, проблемы с наполнением госбюджета и социальными выплатами.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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