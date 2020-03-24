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Общество и люди

"Самоизолируйтесь, пока не поздно": жена бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" заразилась коронавирусом (видео)

11:41 24 марта 2020 666
«Самоизолируйтесь, пока не поздно»: жена бывшего топ-менеджера «Нафтогаза» заразилась коронавирусом (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Супруга бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко Олеся рассказала о собственном опыте борьбы с коронавирусом, которым она заразилась во Франции. Ранее коронавирус подтвердили у народного депутата Сергея Горбенко (фракция «Слуга народа»).

По словам женщины, у нее быстро повышалась температура, началась лихорадка, головная боль и боль по всему телу, внезапный кашель и сухость в горле.

Ощутив неладное, женщина быстро вернулась из Франции в Испанию, и еще в аэропорту начала звонить по номерам экстренных служб.

Однако там сказали, чтобы она никуда не ехала, при этом в течение 2 часов к ней так никто и не перезвонил. Тогда Олеся приняла решение ехать в госпиталь самостоятельно, чтобы не заражать детей. И даже там 2 часа на нее не обращали внимания, а потом сказали, что она не подходит под протокол для теста на Covid-19, и сделали только анализ крови и рентген.

Последний показал пневмонию.

Напомним, ранее коронавирус диагностировали у супруги заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробогача (впоследствии госпитализировали и его самого), а также у одесского прокурора.

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