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"Самоизолируйтесь, пока не поздно": жена бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" заразилась коронавирусом (видео)
Супруга бывшего главы НАК «Нафтогаз Украины» Игоря Диденко Олеся рассказала о собственном опыте борьбы с коронавирусом, которым она заразилась во Франции. Ранее коронавирус подтвердили у народного депутата Сергея Горбенко (фракция «Слуга народа»).
По словам женщины, у нее быстро повышалась температура, началась лихорадка, головная боль и боль по всему телу, внезапный кашель и сухость в горле.
Ощутив неладное, женщина быстро вернулась из Франции в Испанию, и еще в аэропорту начала звонить по номерам экстренных служб.
Однако там сказали, чтобы она никуда не ехала, при этом в течение 2 часов к ней так никто и не перезвонил. Тогда Олеся приняла решение ехать в госпиталь самостоятельно, чтобы не заражать детей. И даже там 2 часа на нее не обращали внимания, а потом сказали, что она не подходит под протокол для теста на Covid-19, и сделали только анализ крови и рентген.
Последний показал пневмонию.
Напомним, ранее коронавирус диагностировали у супруги заместителя главы Харьковского областного совета Владимира Скоробогача (впоследствии госпитализировали и его самого), а также у одесского прокурора.
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На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!