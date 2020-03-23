Контрольный тест подтвердил COVID-19 у нардепа Горбенко

Украина

У народного депутата фракции «Слуга Народа» Руслана Горбенко подтвердился предварительный диагноз — коронавирусная инфекция. Напомним по данным Минздрава, в Украине COVID-19 подтвердился у 73 человек.

Положительный результат показал третий тест, сообщила в сети коллега депутата по фракции Евгения Кравчук, которая настаивает, что заразиться он мог только в Украине, поскольку за последний месяц за границу не выезжал.

В то же время она отметила, что симптомы у Горбенко проявились только 19 марта, поэтому, участвуя во внеочередном заседании Рады 17 марта, он, «скорее всего» не мог заразить других депутатов.



Напомним, ранее Горбенко сообщил о своем предварительном диагнозе, отметив, что на прошлой неделе у него поднялась температура, был кашель. В больнице обнаружили левостороннее воспаление легких.

Перед депутатом монобольшинства коронавирус заподозрили у двух нардепов из группы «Довіра» — Сергея Вельможного и Сергея Шахова. Последнего пришлось госпитализировать.

Вместе с тем диагноз Сергея Вельможного не подтвердился.

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