Здоровье и медицина

Историей своей болезни COVID-19 уроженка Одессы, семикратная чемпионка США по шахматам Ирина Круш поделилась в социальных сетях. Она сообщила, что борется с недугом уже более десяти дней, но только сейчас решилась об этом рассказать. Дабы не искажать ее повествование, приводим его дословно:

«Ночью 11 марта я стала чувствовать себя плохо. На следующий день поднялась температура до 37,6, я немного поспала и стало лучше. Но температура не падала, а колебалась между 36,7 и 37. А вскоре я полностью утратила обоняние. Не чувствовала даже запаха кофе, который был у меня перед носом. Не ощущала вкуса еды…

В воскресенье я достаточно хорошо себя чувствовала и даже вышла на прогулку. Но вечером в понедельник ощутила затруднения в дыхании. Приходилось делать глубокие вдохи, чтобы получить достаточно воздуха. При этом у меня не было симптомов лихорадки или кашля.

Ирина Круш

На следующий день у меня был урок по интернету. И я просто не могла нормально говорить, чтобы не сделать дополнительные паузы для вдоха. После урока я отправилась в больницу. У меня уже не было температуры, а рентген грудной клетки был чистым, без признаков пневмонии. У врача не было объяснения моей одышки, и она посоветовал дополнительное обследование и анализ крови.

Оно-то и выявило, что у меня коронавирус на ранней стадии и пневмония обоих легких. Мне также сделали дополнительный тест, результаты которого были позитивными.

Я провела несколько дней в больнице, в основном для наблюдения. Теперь нахожусь дома, пью таблетки. У меня по-прежнему нет других симптомов, кроме затрудненного дыхания. Поднимаясь вверх по лестнице, задыхаюсь. Но даже если просто сижу на месте, то мне трудно дышать.

Решила рассказать о болезни, поскольку ее симптомы были не совсем типичными. Возможно, это поможет кому-то выявить ее на ранней стадии".

Для справки Ирина Круш родилась в Одессе 24 декабря 1983 года. В шахматы научилась играть в пятилетнем возрасте. В 1989 году семья переехала из Одессы в Бруклин. В 1998 году 14-летняя Ирина выиграла чемпионат США среди женщин, став самым юным победителем в истории турнира. Позже она неоднократно (в 2007-м, 2010-м, 2012-м, 2013-м и 2014 годах) становилась чемпионкой США. Ирина — участница шести Олимпиад в составе национальной женской сборной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что, по мнению Нобелевского лауреата по химии Майкла Левитта, работающего в Стэнфордском университете, пандемия нового коронавируса скоро пойдет на спад и «все будет хорошо».

«ФАКТЫ» также писали, что коронавирус обнаружили у одесского прокурора, который вернулся с отдыха в Египте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter