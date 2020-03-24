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Ночные морозы и штормовой ветер: синоптик рассказала о погоде 25 марта
В Украине сохраняется сухая и солнечная погода, которую по-прежнему определяет антициклон «Юрген». Он же обеспечит нашей стране отсутствие плотной облачности и осадков, сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Напротив, облачно и влажно будет на северном западе Европы, в Великобритании, Швеции, Норвегии, и даже в Тунисе и на Балканах.
Температура воздуха в Украине ближайшей ночью будет колебаться от минус одгого до плюс семи градусов, днем — потеплеет до +3+8 (на юге — +11 градусов). Немного испортит весенние впечатления ощутимый ветер, который на юге Украины может достигать штормовой силы.
В Киеве 25 марта будет сухо, солнечно, ночью с морозом, в пределах минус 3 градусов, днем потеплеет до +6 градусов.
В ближайшие дни температура воздуха пойдет вверх и уже в выходные может достичь +11+17 градусов.
Напомним, начало недели ознаменовалось сильным похолоданием, которое спровоцировали холодные арктические воздушные массы, хотя первые дни весны установили «теплые» рекорды.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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