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Как украинцам без авто выехать из Польши: дипломаты дали совет
Украинцам, которые хотят вернутся на родину через границу с Польшей, но у которых нет авто, дипломаты советуют прибывать к трем контрольно-пропускным пунктам, через которые разрешено движение, в дневное время.
«Перевозки через границу на автобусах, которые предоставляют местные администрации из Украины с привлечением водителей на добровольных началах, в ночное время становится все более проблематичным. Зато в течение дня вы уменьшите время ожидания посадки и значительно быстрее сможете пересечь границу», — сообщают в посольстве Украины в Республике Польша.
Дипломаты напоминают, что для выезда из Польши открыты исключительно автомобильные пункты пропуска в Дорогуске, Гребенном и Корчевой. Пропуск пешеходов пограничными службами Польши и Украины не осуществляется.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Польше оштрафуют четверых украинцев, которые в городе Зелена Гура нарушили правила карантина. Сумма штрафа — 30 тыс. злотых для каждого.
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