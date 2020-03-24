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В Польше наказали украинцев, нарушивших карантин

13:27 24 марта 2020 426
Флаг Польши
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В польском городе Зелена Гура четверо граждан Украины нарушили правила карантина, за это их оштрафуют — на 30 тыс. злотых каждого.

Как сообщает «Діло», сотрудники полиции города Зелена Гура регулярно проверяют всех лиц, которые находятся на карантине.

«В субботу, 21 марта, четверо украинцев нарушили правила обязательного карантина», — говорится в сообщении.

Указывается, что они не находились в положенном месте.

Сотрудники полиции заходит домой или в квартиру, в которой находятся люди, пребывающие на карантине, звонят или просят показаться в окно.

«К сожалению, в субботу опять не все вели себя ответственно. Четверо граждан Украины вместо карантинного места оказались где-то в другом месте», — заявила польским СМИ пресс-секретарь полиции города Маргожата Барска.

Украинцев, которые нарушили карантин, оштрафуют на 30 тысяч злотых.

Ранее сообщалось, что в Украине штрафуют за информацию о «лекарствах от коронавируса».

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