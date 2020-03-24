27.49 / 28.29 29.43 / 30.46
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Харьковщина для борьбы с коронавирусом получила 2 миллиона от Ярославского и 2,2 миллиона долларов от местного бизнеса

14:09 24 марта 2020 38
Ярославский в респираторе
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Харьков и регион получили трехмесячный запас лучших в мире тестов на коронавирус, и местная власть должна теперь профессионально ими распорядиться. Об этом на встрече в Харьковской облгосадминистрации заявил владелец и президент DCH Александр Ярославский.

«Поручение президента выполнено: 2 млн долларов оплачено. На них будут приобретены 450 тысяч экспресс-тестов для Харькова. Спасибо огромное моему другу Джеку Ма — в Украину вчера (23 марта. - Ред.) прибыло 50 тысяч тестов, и в Харьков попало достаточное их количество. Тесты, которые прибыли в Харьков, — это „золотой стандарт“ качества, они не у каждой страны есть. Мы заказали еще вторую партию. Тех тестов, которые прибыли, нам хватит на 3 месяца», — рассказал Ярославский

Бизнесмен подчеркнул, что его личный взнос в помощь региону составил 2 млн долларов, а представители харьковского бизнеса после встречи на минувшей неделе в Kharkiv Palace 5* профинансировали покупку необходимого оборудования и материалов для города и области на сумму еще дополнительно 2,2 млн долларов. Он подчеркнул, что все эти средства от предпринимателей Харьковщины перечислялись напрямую поставщикам товаров медназначения: каждый, кто хотел помочь региону, получал на руки счет.

«Я выделил от имени своей семьи 2 миллиона долларов, и оплатил 450 тысяч экспресс-тестов, которые прибудут, наверно, следующим самолетом. После совещания харьковских бизнесменов, которое мы провели ранее, более двух миллионов долларов было направленно на покупку ИВЛ, другого медоборудования — это большой перечень позиций. Мы закрыли полностью потребность Харькова и области в необходимых медицинских вещах. На сегодня все потребности Харькова и региона закрыты. Если потребуется больше — будем собирать дальше», — сказал Ярославский.

В то же время меценат обратил внимание, что у медиков может не быть достаточного опыта в использовании таких тестов и попросил городские и региональные власти проконтролировать ситуацию.

«У меня просьба к губернатору и мэру: организовать профессиональное использование тестов. Потому что на сегодняшний день мало кто знает, как пользоваться этими тестами, что это такое — я с утра до вечера отвечаю на эти вопросы, но я и сам — не специалист», — сказал Ярославский, обращаясь к мэру Харькова и главе областной госадминистрации.

Алексей Кучер, председатель ХОГА, поблагодарил Александра Ярославского за активное участие в противодействии эпидемии коронавируса.

В свою очередь Ярославский поблагодарил мэра и губернатора за их работу и сказал: «На этом моя активная часть заканчивается, но я остаюсь с вами 24 часа в сутки».

Также Александр Ярославский подтвердил, что, несмотря на карантинные мероприятия, его группа DCH уделяет время ранее начатым бизнес-проектам.

«Бизнес работает в штатном режиме — вирус вирусом, но работа идет. Я сегодня общался с г-ном Кубраковым — Укравтодор работает в штатном режиме, обсуждали вопросы строительства дорог. Общались с Бондаренко — губернатором Днепра: процессы для строительства аэропорта не приостанавливаются — параллельно идут работы по проекту строительства терминального комплекса и строительству полосы. Все бизнесы работают: с городом мы работаем по ХТЗ, по переориентировке первой части площадей под технополис — это проект на 500 млн долларов. Все должны быть спокойны, трудиться. Да, и внимательно относиться к ситуации, но жизнь на этом не зацикливается», — рассказал Ярославский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Человек под капельницей

Развитие пневмонии из-за коронавируса возможно без температуры: симптомы

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

палатка на берегу речки

Самоизолировался: вернувшийся из Италии украинец поселился в бусе на берегу речки

Виктор Ляшко

Как правильно пользоваться антисептиком: Ляшко провел мастер-класс (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер