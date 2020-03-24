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Стало известно, когда в садиках и школах Киева отключат отопление
В Киеве в школах и детсадах, которые ушли на карантин из-за коронавируса еще с 12 марта, со среды, 25 марта отключат отопление.
Такое решение приняли столичные власти, отметив, что таким образом будет уменьшена нагрузка на бюджет, а средства можно будет перенаправить на борьбу с коронавирусом.
«В ситуации, когда убытки города, связанные с борьбой против коронавируса, могут превысить миллиард гривен, мы должны использовать любую возможность оптимизации средств», — заявил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в столице, где ввели режим чрезвычайной ситуации, людям запрещают пользование детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях.
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