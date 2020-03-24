Католики отмечают Благовещение: традиции и запреты праздника

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25 марта римокатолики, протестанты и представители некоторых церквей восточного обряда, пользующихся григорианским календарем, отмечают праздник Благовещения Господнего (лат. Annuntiatio Domini).

События, лежащие в основе этого праздника, описаны евангелистом Лукой: Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она избрана Богом, чтобы зачать от Духа Святого и стать матерью Сына Божьего — долгожданного Мессии, Спасителя человеческого рода. Выражая свою покорность воле Господа, Мария ответила Гавриилу: «Да будет мне по слову твоему». (Кстати, слова благой вести, принесенной Деве Марии Гавриилом, стали основой одной из самых известных христианских молитв — Ave Maria.)

История праздника

Отмечать Благовещение начали приблизительно в VI веке на Востоке. С VII века он получил распространение и на Западе — в Риме и Испании, а в VIII веке его стали праздновать в Галлии (территории нынешних Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии).

И на Востоке, и на Западе Благовещение первоначально относилось к Господним праздникам и носило соответствующие названия: Благовещение о Христе, Христово Зачатие, Христово Благовещение, Начало Искупления. В VII веке восточные христиане отнесли его к Богородичным праздникам и тогда же дали нынешнее название — Благовещение Пресвятой Богородицы. А Католическая церковь после Второго Ватиканского собора вернулась к одному из более ранних названий праздника — Благовещение Господне. (Правда, название это прижилось не везде: католики, живущие на Востоке, часто называют этот праздник Благовещением Девы Марии или просто Благовещением.)

Поначалу в Римской церкви Благовещение имело статус «праздника» (Festum) и только в 1895 году он официально был отнесен к «торжествам» (Solemnitas) — высшему рангу церковного празднования в западных литургических обрядах. Католические священники в Благовещение заменяют обычные для дней Великого поста облачения фиолетового цвета на белые, как это и положено в дни праздников, посвященных Спасителю и Богородице.

Как у восточных, так и у западных христиан, Благовещение часто ассоциировалось с приходом весны. И поскольку у некоторых народов с весенним равноденствием связывалось наступление нового года, то и начинали они новый отсчет дней с Благовещения. Так было в средние века, например, в Англии, где Благовещение называлось Днем Марии (англ. Lady Day), в Уэльсе и в Ирландии. Изменения наступили только с принятием григорианского календаря в 1752 году.

Традиции праздника

На Благовещение не принято собираться большими шумными компаниями. В этот день стараются обязательно побывать на мессе и провести время в семейном кругу. К празднику пекут специальное печенье с маком и медом, которое называется «кресты», и печенье в форме птиц, чтобы угощать ими детей, песнями зазывающих весну.

Существуют и поверья, связанные с этим праздником. Например болгары, также отмечающие Благовещение (у них оно называется Благовец) по григорианскому календарю, стараются в этот день не выходить из дома с пустыми карманами. Если деньги при тебе есть (пусть даже одна монета), весь год будет удачным, отсутствие денег — плохая примета. А еще считается, что в Благовец почти мгновенно заживает любая рана, поэтому нет лучшего времени для прокалывания ушек у молоденьких болгарок.

Приметы Считается, что по погоде в этот день можно определить, чего ждать в обозримом будущем. Ясный день обещает благополучный год и такую же погоду на Пасху. Туман благовещенским утром предупреждает о неминуемом наводнении.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что у римокатоликов Великий пост начался в Пепельную среду, 26 февраля, и продлится до 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.

«ФАКТЫ» также писали, как римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий отмечают Сретение Господне.

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