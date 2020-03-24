- 06:54 Коронавирус виноват? В Китае родился поросенок-мутант со слоновьим хоботом
- 06:43 ФИГУРКА ДНЯ.«Фарфоровые» истории.25 марта 2020
- 06:28 На северных Курилах зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,8
- 06:15 Католики отмечают Благовещение: традиции и запреты праздника
- 05:44 Эвакуация продолжается: из Стамбула возвращаются еще 430 украинцев
- 05:23 Последнее "прощай": принц Гарри в Британии посетил вечеринку, где была его бывшая возлюбленная
- 04:48 Доставка пиццы с голой грудью: в США стриптизерши взялись за развозку еды клиентам
- 04:23 Украинцам пересчитали тарифы на газ: сколько придется платить за отопление
- 03:16 Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
- 02:55 Враги диеты: ученые назвали овощи, мешающие похудению
- 02:35 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы
- 01:56 Лифчик вместо маски: мама шестерых детей нашла оригинальный способ защиты от коронавируса
Католики отмечают Благовещение: традиции и запреты праздника
25 марта римокатолики, протестанты и представители некоторых церквей восточного обряда, пользующихся григорианским календарем, отмечают праздник Благовещения Господнего (лат. Annuntiatio Domini).
События, лежащие в основе этого праздника, описаны евангелистом Лукой: Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она избрана Богом, чтобы зачать от Духа Святого и стать матерью Сына Божьего — долгожданного Мессии, Спасителя человеческого рода. Выражая свою покорность воле Господа, Мария ответила Гавриилу: «Да будет мне по слову твоему». (Кстати, слова благой вести, принесенной Деве Марии Гавриилом, стали основой одной из самых известных христианских молитв — Ave Maria.)
История праздника
Отмечать Благовещение начали приблизительно в VI веке на Востоке. С VII века он получил распространение и на Западе — в Риме и Испании, а в VIII веке его стали праздновать в Галлии (территории нынешних Франции, Бельгии, части Швейцарии, Германии и Северной Италии).
И на Востоке, и на Западе Благовещение первоначально относилось к Господним праздникам и носило соответствующие названия: Благовещение о Христе, Христово Зачатие, Христово Благовещение, Начало Искупления. В VII веке восточные христиане отнесли его к Богородичным праздникам и тогда же дали нынешнее название — Благовещение Пресвятой Богородицы. А Католическая церковь после Второго Ватиканского собора вернулась к одному из более ранних названий праздника — Благовещение Господне. (Правда, название это прижилось не везде: католики, живущие на Востоке, часто называют этот праздник Благовещением Девы Марии или просто Благовещением.)
Поначалу в Римской церкви Благовещение имело статус «праздника» (Festum) и только в 1895 году он официально был отнесен к «торжествам» (Solemnitas) — высшему рангу церковного празднования в западных литургических обрядах. Католические священники в Благовещение заменяют обычные для дней Великого поста облачения фиолетового цвета на белые, как это и положено в дни праздников, посвященных Спасителю и Богородице.
Как у восточных, так и у западных христиан, Благовещение часто ассоциировалось с приходом весны. И поскольку у некоторых народов с весенним равноденствием связывалось наступление нового года, то и начинали они новый отсчет дней с Благовещения. Так было в средние века, например, в Англии, где Благовещение называлось Днем Марии (англ. Lady Day), в Уэльсе и в Ирландии. Изменения наступили только с принятием григорианского календаря в 1752 году.
Традиции праздника
На Благовещение не принято собираться большими шумными компаниями. В этот день стараются обязательно побывать на мессе и провести время в семейном кругу. К празднику пекут специальное печенье с маком и медом, которое называется «кресты», и печенье в форме птиц, чтобы угощать ими детей, песнями зазывающих весну.
Существуют и поверья, связанные с этим праздником. Например болгары, также отмечающие Благовещение (у них оно называется Благовец) по григорианскому календарю, стараются в этот день не выходить из дома с пустыми карманами. Если деньги при тебе есть (пусть даже одна монета), весь год будет удачным, отсутствие денег — плохая примета. А еще считается, что в Благовец почти мгновенно заживает любая рана, поэтому нет лучшего времени для прокалывания ушек у молоденьких болгарок.
Приметы
Считается, что по погоде в этот день можно определить, чего ждать в обозримом будущем.
Ясный день обещает благополучный год и такую же погоду на Пасху.
Туман благовещенским утром предупреждает о неминуемом наводнении.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что у римокатоликов Великий пост начался в Пепельную среду, 26 февраля, и продлится до 12 апреля, когда по григорианскому календарю наступит Пасха Христова.
«ФАКТЫ» также писали, как римокатолики и представители некоторых протестантских конфессий отмечают Сретение Господне.
Читайте также: Ватикан отменил все пасхальные мероприятия: последние данные по пандемии коронавируса
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»