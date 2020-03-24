"Невезучий" Юлдашев: Киев снова остался без прокурора

Украина

Прокурор Киева Сергей Юлдашев, который только 10 марта занял этот пост, лишился своей должности. Такое решение приняла новый глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.



Юлдашев остался работать обычным прокурором.

«Его восстановили по решению суда, но поскольку его полномочия как прокурора Киева закончились в июле 2019 года, эти полномочия были прекращены. После этого, в.о. генпрокурора Чумак 06.03.2020 назначил его на должность, но в связи с тем, что он подпадает под закон „Об очищении власти“ и находится в реестре люстрованных (по сегодняшний день), его назначение было незаконным, поэтому и отменено», — цитируют Венедиктову «Українські Новини».

Напомним, Сергей Юлдашев в 2015 году был уволен с должности прокурора столицы в соответствии с законом «Об очищении власти». Решение восстановить Юлдашева принял Днепропетровский окружной административный суд 25 февраля 2020 года. После вердикта суда появился приказ генерального прокурора о возвращении люстрированного чиновника на должность прокурора Киева.

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