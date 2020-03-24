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Мойте лапы и избегайте поцелуев: как правильно выгуливать домашних любимцев во время карантина

18:45 24 марта 2020 101
Собака
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Во время карантина, выгуливая домашних животных, следует соблюдать меры, которые рекомендует Минздрав. Об этом сообщает УНН.

«Не в людных местах стараться гулять по одиночке, соблюдать дистанцию. Я думаю, что собаке можно разрешать общаться с другими собаками, главное, чтобы была дистанция между людьми. Потому что случаев передачи или заражения коронавирусом COVID-19 от собаки к собаке пока что не зафиксировано. Тут главное дистанция между хозяевами животных и, в данном случае, больше важна даже не прогулка животного на улице. По приходу домой помыть собаке лапки, помыть те места, где она контактировала и могла быть как переносчик», — считает главврач ветеринарной клиники Павел Люлько.

Необходимо после прогулки мыть собаку так же, как моют руки.

«20−30 секунд моем лапки, подушечки. Также можно использовать те же детские косметические салфетки для протирания лап после прогулки», — советует Люлько.

Кроме того, он рекомендовал не целовать собаку во время карантина. Необходимо и следить, чтобы собака на прогулке ничего не подбирала, так как из-за карантина активизировались дог-хантеры, которые травят собак, якобы для защиты от коронавируса.

Ранее сообщалось, что от коронавируса скончалась первая заразившаяся собака.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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