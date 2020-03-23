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Здоровье и медицина

Супрун разъяснила, можно ли заразиться коронавирусом от животного

12:40 23 марта 2020 313
Собака
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сделала заявление о том, могут ли быть животные носителем коронавируса, с пандемией которого борются в мире. Об этом бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун написала в своем Facebook.

«На днях в сети распространялись фото билбордов МЗ Украины, на которых изображено, что нужно избегать контактов с животными, чтобы не заболеть коронавирусом. Эти фото вызвали волну дискуссий относительно правдивости этой информации», — написала Супрун. При этом по ее словам, информация базировалась на устаревших данных начала февраля, но привела к тому, что животных массово сдают в приюты.

ВОЗ и другие авторитетные организации отмечают, сейчас не существует доказательств того, что животные могут быть носителями SARS-CoV-2, или же человек может передать вирус своему любимцу.

Вот базовые рекомендации по обращению с домашними животными от Американской ассоциации ветеринаров:

  • Если вы не болеете COVID-19, то можете общаться со своим питомцем так, как обычно. При этом следует тщательно заботиться о гигиене рук до и после контакта с животным.
  • Выгуливайте животных в местах, где нет скопления людей. После прогулки обязательно мойте им лапы водой и мылом.
  • Людям, которые имеют подтвержденный COVID-19, рекомендуют ограничить контакт с животными до тех пор, пока не станет больше известно об особенностях вируса. Лучше попросить кого-то другого позаботиться о любимце на этот период. Если такой возможности нет, то при контакте с животным следует одевать маску, не делиться едой, не обнимать любимца и тщательно мыть руки до и после контакта.

Ранее сообщалось, что в Испании арендуют домашних животных для прогулок во время пандемии коронавируса.

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