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Деньги

НБУ снизил курс доллара, но на межбанке он вырос

19:00 24 марта 2020 43
обменник
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

На 25 марта 2020 года Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,77 гривен за доллар. Это на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта подешевела на 10 копеек.

Официальные курсы валют приведены на сайте регулятора.

Напомним, 24 марта торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,80/27,87, к закрытию котировки составили 27,92/27,99.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,63, максимальные — 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,73, максимальные — 27,99.

Торги по евро начались с котировок 30,1074/30,1776, к закрытию котировки составили 30,1200/30,1900.

В то же время в обменных пунктах Украины 24 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро.

Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине и принятием специальных законов, ограничивающих экономическую деятельность в стране, эксперты прогнозируют резкий рост безработицы, проблемы с наполнением госбюджета и социальными выплатами.

Подробно о том, как пандемия повлияет на курс валют, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»


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