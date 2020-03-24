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НБУ снизил курс доллара, но на межбанке он вырос
На 25 марта 2020 года Нацбанк установил официальный курс доллара на уровне 27,77 гривен за доллар. Это на 34 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Евровалюта подешевела на 10 копеек.
Официальные курсы валют приведены на сайте регулятора.
Напомним, 24 марта торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,80/27,87, к закрытию котировки составили 27,92/27,99.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,63, максимальные — 27,92. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,73, максимальные — 27,99.
Торги по евро начались с котировок 30,1074/30,1776, к закрытию котировки составили 30,1200/30,1900.
В то же время в обменных пунктах Украины 24 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 28,27 гривен за доллар, курс евро вырос на 13 копеек до 30,43 гривен за евро.
Напомним, в связи с распространением коронавируса в Украине и принятием специальных законов, ограничивающих экономическую деятельность в стране, эксперты прогнозируют резкий рост безработицы, проблемы с наполнением госбюджета и социальными выплатами.
Подробно о том, как пандемия повлияет на курс валют, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз».
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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