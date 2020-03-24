Украина

В Киеве запретили киоски с шаурмой, кофе и пиво на розлив

В Киеве в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, городские власти решили запретить работу киосков по продаже шаурмы и кофе.

Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Официальный портал Киева.

Кроме того, решено запретить продажу алкогольных напитков на разлив.

В столице также вводится обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.

«Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные государственные администрации», — говорится в сообщении КГГА.

Киевская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике, чья помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи людям, которые подхватили коронавирус.

Напомним, в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. В столице не работает метро, общественный транспорт, на карантине находятся учебные заведения. В магазинах и аптеках в период действия ограничений смогут находиться не более одного человека на каждые 10 квадратных метров площади. Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях. Киевлян призвали оставаться дома и без особой необходимости не выходить на улицу.

На 12:00 24 марта 2020 года в столице подтверждено 29 случаей заражения коронавирусом из 97 по Украине.

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