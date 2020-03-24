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В Киеве запретили киоски с шаурмой, кофе и пиво на розлив
В Киеве в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавируса, городские власти решили запретить работу киосков по продаже шаурмы и кофе.
Такое решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Официальный портал Киева.
Кроме того, решено запретить продажу алкогольных напитков на разлив.
В столице также вводится обязательный «масочный режим» для людей, которые находятся в административных, производственных помещениях и в общественном транспорте.
«Обеспечить внедрение масочного режима должны Национальная полиция и районные государственные администрации», — говорится в сообщении КГГА.
Киевская власть также обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике, чья помощь необходима для принятия своевременных мер по оказанию квалифицированной медицинской помощи людям, которые подхватили коронавирус.
Напомним, в Киеве введен режим чрезвычайной ситуации. В столице не работает метро, общественный транспорт, на карантине находятся учебные заведения. В магазинах и аптеках в период действия ограничений смогут находиться не более одного человека на каждые 10 квадратных метров площади. Запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками в парках, скверах и придомовых территориях. Киевлян призвали оставаться дома и без особой необходимости не выходить на улицу.
На 12:00 24 марта 2020 года в столице подтверждено 29 случаей заражения коронавирусом из 97 по Украине.
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