Украина

Коронавирус в Украине: не заключивших декларацию с семейным врачом ждут проблемы

В Киеве отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса, потому что он не подписал декларацию с семейным врачом. Об этом в Facebook сообщил председатель правления Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый.

По словам медика, в мужчины лихорадка, насморк, сухой кашель. Состояние его ухудшается, но украинец не подпадает под категорию экстренных больных. Куда бы он ни обращался по телефону, никто не согласился оказывать ему помощь, потому что у него нет семейного врача.

«Таких граждан немало и подобных случаев будет все больше в ближайшие дни», — пишет Надутый, отмечая, что это общегосударственная проблема.

Пользователи соцсети возмущены таким подходом к больному и тем, что так называемая медицинская реформа совсем развалила даже то, что работало в медицинской сфере.

Напомним, на утро 24 марта 2020 года в Киеве подтверждено 29 случаей заражения коронавирусом, по Украине — 97.

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