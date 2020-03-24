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Общество и люди

Благовещение 2020: поздравления и открытки

22:32 24 марта 2020 237
Благовещение 2020
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

25 марта христиане западного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

Благовещение

В небе солнце засияло —
Благовещение настало.
Колокольный льется звон,
Поздравляет всех нас он.
Пусть свеча горит, не гаснет,
К нам пришел великий праздник,
Радуйтесь, ликуйте все,
Мира, счастья на Земле!

Благовещение

***
Пусть Богородица тебя бережет,
Счастье подарит тебе и здоровье,
От глупых мыслей тебя уведет,
И пусть душа всегда будет спокойна.

Радостных дней, достатка, добра,
Пусть все мечты твои оживут,
Пусть Пресвятая защищает всегда,
Будет ровным твой жизненный путь!

Благовещение

***
Пусть Благовещение подарит
Тепло, любовь и доброту,
Улыбок радостных добавит,
Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая
Во всех делах пускай хранит,
Надеждой тихо согревает
И на успехи вдохновит!

Благовещение

***
Благая весть случилась лишь однажды,
Немногим более двух тысяч лет назад.
Об этом должен знать, конечно, каждый
И, как положено, сей праздник почитать.

Вас с Благовещением я поздравляю.
И к Богородице в молитве Пресвятой
От всей души я мира вам желаю,
Пускай гармония и лад придут домой.

Очаг домашний пусть горит, не стынет,
Благополучие пускай хранится в нем,
Желаю избегать всех бед отныне,
Всегда пусть только радость к вам приходит в дом.

Благовещение

***
Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Благовещение

Напомним, что Папа Римский призвал христиан всего мира одновременно помолиться в полдень 25 марта.

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