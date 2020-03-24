Благовещение 2020: поздравления и открытки

Общество и люди

25 марта христиане западного обряда празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы.

«ФАКТЫ» сделали для вас подборку открыток и поздравлений.

В небе солнце засияло —

Благовещение настало.

Колокольный льется звон,

Поздравляет всех нас он.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

***

Пусть Богородица тебя бережет,

Счастье подарит тебе и здоровье,

От глупых мыслей тебя уведет,

И пусть душа всегда будет спокойна.

Радостных дней, достатка, добра,

Пусть все мечты твои оживут,

Пусть Пресвятая защищает всегда,

Будет ровным твой жизненный путь!

***

Пусть Благовещение подарит

Тепло, любовь и доброту,

Улыбок радостных добавит,

Исполнит давнюю мечту!

А Богородица Святая

Во всех делах пускай хранит,

Надеждой тихо согревает

И на успехи вдохновит!

***

Благая весть случилась лишь однажды,

Немногим более двух тысяч лет назад.

Об этом должен знать, конечно, каждый

И, как положено, сей праздник почитать.

Вас с Благовещением я поздравляю.

И к Богородице в молитве Пресвятой

От всей души я мира вам желаю,

Пускай гармония и лад придут домой.

Очаг домашний пусть горит, не стынет,

Благополучие пускай хранится в нем,

Желаю избегать всех бед отныне,

Всегда пусть только радость к вам приходит в дом.

***

Поздравляю с Благовещением Пресвятой Богородицы, с праздником доброй надежды и светлой веры! Желаю, чтобы в жизни были только благие вести, только счастливые дни, только искренние чувства, только добрые друзья, только верная любовь.

Напомним, что Папа Римский призвал христиан всего мира одновременно помолиться в полдень 25 марта.

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