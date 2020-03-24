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Украина

Коронавирус подтвердился у нардепа Рудика, — СМИ

22:35 24 марта 2020 31
сергей Рудик
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того как коронавирус подтвердили у народных депутатов Сергея Шахова и Руслана Горбенко, стало известно, что у нардепа Сергея Рудика также оказался положительный тест на COVID-19. Об этом сообщила внефракционный депутат Виктория Гриб, отметив, что Рудика последний раз видела 17 марта.

«Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что, к сожалению, у моего коллеги Сергея Рудика, который в Верховной Раде сидит передо мной, что у него подтвердился тест на коронавирус», — цитирует Гриб «Новое время».

Напомним, 24 марта в Александровскую больницу Киева с коронавирусом госпитализирован бизнесмен Валерий Хорошковский.

Согласно последним данным, в Украине 97 подтвержденных случаев COVID-19.

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