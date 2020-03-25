День СБУ 2020: красивые открытки и поздравления

Общество и люди

25 марта, в среду, когда христиане западного обряда празднуют Благовещение, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Службы безопасности Украины.

И самое время их поздравить. А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки.

Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен.

Желаем вам быть сильными… и чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!

***

День службы безопасности страны

Сегодня отмечает Украина.

Для нас такие праздники важны.

Так будь же, СБУ, непобедима!

Тебя же, как работника ее,

Хочу я с удовольствием поздравить.

Пусть у тебя прекрасно будет всё.

И праздник на отлично тебе справить!



***

Не тревожься Украина — не удастся никому

Твой покой святой нарушить, ведь не дремлет СБУ.

Очень смелые ребята безопасность всей страны

Неустанно защищают от вторжений и войны.

СБУ сегодня светлый отмечает праздник свой.

Я тебя спешу поздравить, потому что ты герой.

Пусть здоровье крепче камня будет у тебя всегда,

И проблемы все растают будто талая вода.

Не грусти, шути и смейся, будь уверенным в себе.

Сто прекрасных пожеланий шлю сегодня я тебе.



***

Безопасность для страны —

Это очень важно,

Вы за эту безопасность

Боритесь отважно!

В день такой великолепный

Мы вас поздравляем,

И простого очень счастья

От души желаем!

Чтоб шпионов всех подряд

Вы переловили,

Чтобы лучше всех на свете

Вы, ребята жили!



***

Агентом тайным утро

Прокралось в переулки.

Плащ цвета перламутра

Надело для прогулки.

Досье листает ветер,

Шурша листвой осины.

Он первым День приветил

СБ всей Украины.

И дал приказ он птицам,

Надев очки от солнца,

Нести депеши лицам,

Кто с бандитизмом бьется.

А в тех депешах строчки,

Шифрованные сердцем.

В них наши поздравочки,

Измеренные в герцах:

Предательство и злоба,

Страдание и горе

Вас не коснулись чтобы!

Желаем счастья море!

Напомним, ранее президент Украины провел кадровые перестановки в руководстве СБУ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter