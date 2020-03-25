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День СБУ 2020: красивые открытки и поздравления
25 марта, в среду, когда христиане западного обряда празднуют Благовещение, отмечают свой профессиональный праздник сотрудники Службы безопасности Украины.
И самое время их поздравить. А «ФАКТЫ» собрали поздравления и открытки.
Хорошо, когда есть кому защитить. И очень хорошо, когда защитник силен.
Желаем вам быть сильными… и чтобы всегда было кому поблагодарить вас за ваш неспокойный труд!
***
День службы безопасности страны
Сегодня отмечает Украина.
Для нас такие праздники важны.
Так будь же, СБУ, непобедима!
Тебя же, как работника ее,
Хочу я с удовольствием поздравить.
Пусть у тебя прекрасно будет всё.
И праздник на отлично тебе справить!
***
Не тревожься Украина — не удастся никому
Твой покой святой нарушить, ведь не дремлет СБУ.
Очень смелые ребята безопасность всей страны
Неустанно защищают от вторжений и войны.
СБУ сегодня светлый отмечает праздник свой.
Я тебя спешу поздравить, потому что ты герой.
Пусть здоровье крепче камня будет у тебя всегда,
И проблемы все растают будто талая вода.
Не грусти, шути и смейся, будь уверенным в себе.
Сто прекрасных пожеланий шлю сегодня я тебе.
***
Безопасность для страны —
Это очень важно,
Вы за эту безопасность
Боритесь отважно!
В день такой великолепный
Мы вас поздравляем,
И простого очень счастья
От души желаем!
Чтоб шпионов всех подряд
Вы переловили,
Чтобы лучше всех на свете
Вы, ребята жили!
***
Агентом тайным утро
Прокралось в переулки.
Плащ цвета перламутра
Надело для прогулки.
Досье листает ветер,
Шурша листвой осины.
Он первым День приветил
СБ всей Украины.
И дал приказ он птицам,
Надев очки от солнца,
Нести депеши лицам,
Кто с бандитизмом бьется.
А в тех депешах строчки,
Шифрованные сердцем.
В них наши поздравочки,
Измеренные в герцах:
Предательство и злоба,
Страдание и горе
Вас не коснулись чтобы!
Желаем счастья море!
Напомним, ранее президент Украины провел кадровые перестановки в руководстве СБУ.
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