Грета Тунберг опасается, что заболела коронавирусом

Мир

Отказавшаяся от поздравлений на 8 марта известная шведская экоактивистка Грета Тунберг высказала подозрения, что вместе с отцом Сванте Тунбергом после поездки в Европу заразились коронавирусом.

Об этом она заявила в интервью журналу New Scientist.

Девочка отметила, что она и ее 50-летний отец испытывает симптомы, схожие с теми, что бывают при коронавирусе.

Тунберг проделала путешествие по железным дорогам Центральной Европы уже после того, как некоторые страны начали вводить транспортные ограничения на фоне распространения коронавируса.

Также девушка отметила, что ее и отца не проверяли на коронавирус, так как в Швеции тестируют на коронавирус только пациентов с самыми тяжелыми симптомами и представителей наиболее уязвимых групп населения.

«Но очень вероятно, что у меня именно коронавирус, учитывая мои симптомы и сложившиеся обстоятельства», — поделилась опасения Тунберг.

Активистка приняла решение самоизолироваться, так как не хочет подвергать кого-либо риску заражения. Через некоторое время после возвращения из поездки она начала чувствовать симптомы, которые бывают при коронавирусе, а у отца эти симптомы проявились сильнее. Причем, если бы не отец, она бы и не подумала, что больна чем-то серьезным.

При этом Грета подчеркнула, что недомогание не сильно её беспокоит — последняя её простуда была намного хуже. Всё потому, считает Грета, что молодёжь гораздо легче переносит эту болезнь. Однако молодые несут огромную ответственность за здоровье окружающих — особенно тех, кто находится в группах риска. Именно чтобы не подвергать риску окружающих, активистка призывает соблюдать рекомендации ВОЗ и местных властей по нераспространению вируса.

В настоящее время в Швеции зафиксировано свыше двух тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что к словам Греты прислушиваются не только молодые люди, но и взрослые. Так, на митинге в Бристоле, посвященном протесту против изменений климата, послушать экоактивистку собралось около 30 тысяч человек. Поэтому ее мнение о коронавирусе и способах его лечения весьма важны для общества.

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