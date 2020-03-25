Коронавирус виноват? В Китае родился поросенок-мутант со слоновьим хоботом (видео)

Мир

На прошлой неделе, 19 марта, в китайской провинции Гуйджоу, где еще в феврале свирепствовала пандемия короанавируса, на одной из ферм на свет появились поросята, один из которых сразу привлек внимание фермеров.

Об этом пишет Daily Mail.

Причина такого «особого интереса» — в том, что на морде новорожденного было странное образование, по форме напоминающее хобот слона.

При этом его кожа была абсолютно гладкой, без волосяного покрова.

Одна из работниц фермы сняла необычного поросенка на видео и выложила в сеть.

На кадрах видно, что животное лежит под специальной лампой для выхаживания домашнего скота, в то время как его здоровые братья и сестры вместе спят в корзинках. Несмотря на тщательный уход, поросенок умер через несколько часов после рождения.

Информацию о мутации передали в местный департамент сельского хозяйства, точная причина ее появления остается неизвестной. Ученые предполагают, что она возникла в результате отравления матери поросят пестицидами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о том, что на ферме в одной из деревень аргентинской провинции Санта-Фе родился теленок-мутант с «человеческим лицом». У него был деформирован череп, глаза сдвинуты вперед, а рот и нос очень небольшого размера.

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