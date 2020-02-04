24.75 / 25.00 27.31 / 27.70
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Китайский коронавирус: ученые сделали тревожное заявление о реальном числе заболевших

13:47 4 февраля 2020 660
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

По мнению ученых Гонконгского университета, масштаб эпидемии смертельного коронавируса может быть в десятки раз превышать официальные данные. Этот вывод сделан на основе исследований, сообщает РБК-Украина.

На основе статистики внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок ученые вычислили, что к 25 января число зараженных в Ухане должно быть более 75 тысяч человек, а не две тысячи, как сообщается официально.

Ученые утверждают, что распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.

Как сообщает НВ, на юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу заболел ребенок возрастом один месяц. Он прибыл в город Гуйян из другой провинции. Младенца поместили в больницу и изолировали.

Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали в Бельгии.

Фото: УП

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Путин в Израиле

"Для Путина очень важно": в Израиле извинились за поддержку пророссийской версии Холокоста

Анна Новосад

Все серьезно? У Новосад приняли важное решение в связи со вспышкой коронавируса

Богуцкая

Нардеп Богуцкая опозорилась в прямом эфире, попыталась извиниться — и опозорилась еще раз

Тренеры шоу Голос країни 2020

«Я отзываю свой голос!»: подробности скандального эфира «Голосу країни-10» (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер