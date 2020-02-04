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Китайский коронавирус: ученые сделали тревожное заявление о реальном числе заболевших
По мнению ученых Гонконгского университета, масштаб эпидемии смертельного коронавируса может быть в десятки раз превышать официальные данные. Этот вывод сделан на основе исследований, сообщает РБК-Украина.
На основе статистики внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок ученые вычислили, что к 25 января число зараженных в Ухане должно быть более 75 тысяч человек, а не две тысячи, как сообщается официально.
Ученые утверждают, что распространение вируса растет в геометрической прогрессии, отмечают ученые.
Как сообщает НВ, на юго-западе Китая, в провинции Гуйчжоу заболел ребенок возрастом один месяц. Он прибыл в город Гуйян из другой провинции. Младенца поместили в больницу и изолировали.
Ранее сообщалось, что коронавирус диагностировали в Бельгии.
Фото: УП
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.