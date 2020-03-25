В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом

Украина

В Киеве, где власти запретили киоски с шаурмой, кофе и пиво на розлив, увеличилось количество заболевших коронавирусом жителей — до 31 человека.

Об этом написал в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня вечером получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом», — пишет он.

Все трое киевлян заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Также городской голова указывает, что Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца сданных анализов.

Отметим, что 51-летним киевлянином, у которого подтвердили коронавирус, является, скорее всего, бывший министр финансов Валерий Хорошковский. Вечером 24 марта стало известно, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Напомним, что во вторник мэр Виталий Кличко обратился в Министерство внутренних дел с просьбой усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о вопиющем отношения со стороны медиков в Киеве, которые отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса. Причина — в том, что мужчина не подписал декларацию с семейным врачом. Между тем, у заболевшего наблюдается лихорадка, насморк, сухой кашель. Состояние его ухудшается, но украинец не подпадает под категорию экстренных больных.

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