27.51 / 28.29 29.46 / 30.48
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом

0:52 25 марта 2020 125
Коронавирус в Киеве
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Киеве, где власти запретили киоски с шаурмой, кофе и пиво на розлив, увеличилось количество заболевших коронавирусом жителей — до 31 человека.

Об этом написал в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

«Сегодня вечером получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом», — пишет он.

Все трое киевлян заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.

Также городской голова указывает, что Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца сданных анализов.

Отметим, что 51-летним киевлянином, у которого подтвердили коронавирус, является, скорее всего, бывший министр финансов Валерий Хорошковский. Вечером 24 марта стало известно, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.

Напомним, что во вторник мэр Виталий Кличко обратился в Министерство внутренних дел с просьбой усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали о вопиющем отношения со стороны медиков в Киеве, которые отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса. Причина — в том, что мужчина не подписал декларацию с семейным врачом. Между тем, у заболевшего наблюдается лихорадка, насморк, сухой кашель. Состояние его ухудшается, но украинец не подпадает под категорию экстренных больных.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прибор вентиляции легких

В Украине создали прибор вентиляции легких, который поможет спасти заболевших коронавирусом

Коронавирус в Киеве

В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом

Лев Лещенко

Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус

медики

В Ирпене под Киевом переполох из-за женщины, которая могла заразиться коронавирусом: видео с места событий

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер