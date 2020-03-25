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В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом
В Киеве, где власти запретили киоски с шаурмой, кофе и пиво на розлив, увеличилось количество заболевших коронавирусом жителей — до 31 человека.
Об этом написал в своем Telegram мэр столицы Виталий Кличко.
«Сегодня вечером получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“ еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом», — пишет он.
Все трое киевлян заболевших — мужчины. Двое из них лечатся дома на самоизоляции. Один, 51-летний киевлянин, вернулся из Франции, 21 марта был госпитализирован в Александровскую больницу с симптомами ОРВИ.
Также городской голова указывает, что Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще 22 образца сданных анализов.
Отметим, что 51-летним киевлянином, у которого подтвердили коронавирус, является, скорее всего, бывший министр финансов Валерий Хорошковский. Вечером 24 марта стало известно, что он находится в больнице с подозрением на заражение коронавирусом.
Напомним, что во вторник мэр Виталий Кличко обратился в Министерство внутренних дел с просьбой усилить контроль за соблюдением горожанами карантина в связи с пандемией коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали о вопиющем отношения со стороны медиков в Киеве, которые отказали в медицинской помощи киевлянину, который только что вернулся из-за границы с симптомами коронавируса. Причина — в том, что мужчина не подписал декларацию с семейным врачом. Между тем, у заболевшего наблюдается лихорадка, насморк, сухой кашель. Состояние его ухудшается, но украинец не подпадает под категорию экстренных больных.
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