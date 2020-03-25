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Мощное землетрясение в России: видео страшного происшествия попали в сеть
Жители российского Петропавловска-Камчатского сняли на видео землетрясение, которое произошло в северной части Курильских островов 25 марта около 15:00 по местному времени.
На роликах видно, как в квартирах, офисах и торговых центрах качаются люстры, трясется мебель.
По информации российских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее острова Онекотан. Магнитуда землетрясения установлена на уровне 7,3 балла. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5−6 баллов, в Южно-Курильске — в 3 балла.
Напомним, два дня назад землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в Хорватии — в семи километрах к северу от Загреба.
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